Трамп не видит заинтересованности у России в соглашении по Украине
Трамп не видит заинтересованности у России в соглашении по Украине - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп не видит заинтересованности у России в соглашении по Украине
Президент США Дональд Трамп не видит со стороны России достаточной заинтересованности в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, утверждает... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:13:00+03:00
2025-10-23T21:13:00+03:00
2025-10-23T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп не видит заинтересованности у России в соглашении по Украине
Левитт: Трамп не видит заинтересованности России в урегулировании на Украине