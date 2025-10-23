https://ria.ru/20251023/tramp-2050212099.html
Трамп недоволен темпом украинского урегулирования, заявили в Белом доме
Трамп недоволен темпом украинского урегулирования, заявили в Белом доме - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп недоволен темпом украинского урегулирования, заявили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп недоволен темпом украинского урегулирования с обеих сторон, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T21:04:00+03:00
2025-10-23T21:04:00+03:00
2025-10-23T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68f4334aa9ca40ac545571231cda67f2.jpg
https://ria.ru/20251023/ssha-2050211337.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032678127_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_c03ad47cd25dcda99a397318baf9e381.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп недоволен темпом украинского урегулирования, заявили в Белом доме
Белый дом: Трамп недоволен темпом украинского урегулирования с обеих сторон