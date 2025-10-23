Рейтинг@Mail.ru
Трамп отменил планы по введению войск нацгвардии в Сан-Франциско - РИА Новости, 23.10.2025
20:46 23.10.2025
Трамп отменил планы по введению войск нацгвардии в Сан-Франциско
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет планы по введению войск Национальной гвардии в Сан-Франциско на этих выходных. РИА Новости, 23.10.2025
Трамп отменил планы по введению войск нацгвардии в Сан-Франциско

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет планы по введению войск Национальной гвардии в Сан-Франциско на этих выходных.
"Я поговорил с мэром (города Дэниелом) Лури прошлой ночью, и он очень вежливо попросил дать ему шанс изменить ситуацию (в Сан-Франциско)... В эту субботу мы не будем перебрасывать войска в Сан-Франциско", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп с июня начал применять практику ввода федеральных силовых ведомств в крупные города страны для борьбы с преступностью. Силы нацгвардии США и других ведомств вводились Лос-Анджелес, Вашингтон, Чикаго, Мемфис и Портленд. Практика зачастую сталкивается с противодействием окружных судей, признающих действия администрации Трампа незаконными.
Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Суд приостановил указ, запрещающий размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе
13 июня, 08:26
 
