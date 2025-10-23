https://ria.ru/20251023/tramp-2050209069.html
Трамп отменил планы по введению войск нацгвардии в Сан-Франциско
Трамп отменил планы по введению войск нацгвардии в Сан-Франциско - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп отменил планы по введению войск нацгвардии в Сан-Франциско
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет планы по введению войск Национальной гвардии в Сан-Франциско на этих выходных. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T20:46:00+03:00
2025-10-23T20:46:00+03:00
2025-10-23T20:46:00+03:00
в мире
сша
сан-франциско
лос-анджелес
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
https://ria.ru/20250613/ukaz-2022595625.html
сша
сан-франциско
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сан-франциско, лос-анджелес, дональд трамп
В мире, США, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Дональд Трамп
Трамп отменил планы по введению войск нацгвардии в Сан-Франциско
Трамп заявил, что не будет посылать войска нацгвардии в Сан-Франциско в субботу