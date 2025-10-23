Рейтинг@Mail.ru
Путин напомнил о санкциях, введенных Трампом во время его первого срока - РИА Новости, 23.10.2025
18:56 23.10.2025 (обновлено: 18:58 23.10.2025)
Путин напомнил о санкциях, введенных Трампом во время его первого срока
Путин напомнил о санкциях, введенных Трампом во время его первого срока
Американский лидер Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел самое большое количество санкций против России, напомнил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
в мире
россия
дональд трамп
владимир путин
россия
Путин напомнил о санкциях, введенных Трампом во время его первого срока

Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел самое большое количество санкций против России, напомнил президент РФ Владимир Путин.
"В первую свою итерацию президентскую, известно, что президент Трамп ввёл тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации", - сказал глава государства журналистам.
