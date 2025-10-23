https://ria.ru/20251023/tramp-2050186440.html
Путин напомнил о санкциях, введенных Трампом во время его первого срока
Путин напомнил о санкциях, введенных Трампом во время его первого срока
Американский лидер Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел самое большое количество санкций против России, напомнил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 23.10.2025
Путин: Трамп во время первого срока ввел самое большое количество санкций