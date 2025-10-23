https://ria.ru/20251023/tramp-2050168148.html
В Белом доме рассказали, чему будет посвящено выступление Трампа
В Белом доме рассказали, чему будет посвящено выступление Трампа - РИА Новости, 23.10.2025
В Белом доме рассказали, чему будет посвящено выступление Трампа
Выступление президента США Дональда Трампа, запланированное в четверг на 15.00 по времени Вашингтона (22:00 мск), будет посвящено вопросам борьбы с... РИА Новости, 23.10.2025
Трамп выступит с речью о борьбе с наркокартелями и торговлей людьми