Трамп заявил, что намерен посетить Газу и возглавить "Совет мира"

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен посетить сектор Газа и возглавить "Совет мира", который, по его словам, будет играть ключевую роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.

"Я собираюсь поехать, да. У нас создан "Совет мира", и меня попросили стать его председателем. Это было не то, чего я хотел, поверьте, но этот совет станет очень влиятельной структурой, обладающей значительными полномочиями в отношении Ближнего Востока", — сказал Трамп в интервью журналу Time , опубликованном в четверг.

Он отметил, что Ближний Восток никогда не был так един, как сейчас, за исключением движения ХАМАС , которое, по словам президента США , также "лишь на теоретическом уровне согласилось" с подписанными договорённостями.

"Если они решат пойти против этого, никто не будет возражать, если мы примем меры", — добавил Трамп.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.