Трамп заявил, что намерен посетить Газу и возглавить "Совет мира"
Трамп заявил, что намерен посетить Газу и возглавить "Совет мира"
2025-10-23T16:00:00+03:00
2025-10-23T16:00:00+03:00
2025-10-23T16:00:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
ближний восток
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявил о намерении посетить Газу и возглавить "Совет мира"
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен посетить сектор Газа и возглавить "Совет мира", который, по его словам, будет играть ключевую роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
"Я собираюсь поехать, да. У нас создан "Совет мира", и меня попросили стать его председателем. Это было не то, чего я хотел, поверьте, но этот совет станет очень влиятельной структурой, обладающей значительными полномочиями в отношении Ближнего Востока", — сказал Трамп
в интервью журналу Time
, опубликованном в четверг.
Он отметил, что Ближний Восток
никогда не был так един, как сейчас, за исключением движения ХАМАС
, которое, по словам президента США
, также "лишь на теоретическом уровне согласилось" с подписанными договорённостями.
"Если они решат пойти против этого, никто не будет возражать, если мы примем меры", — добавил Трамп.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль
и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.