Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что намерен посетить Газу и возглавить "Совет мира" - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/tramp-2050111017.html
Трамп заявил, что намерен посетить Газу и возглавить "Совет мира"
Трамп заявил, что намерен посетить Газу и возглавить "Совет мира" - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп заявил, что намерен посетить Газу и возглавить "Совет мира"
Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен посетить сектор Газа и возглавить "Совет мира", который, по его словам, будет играть ключевую роль в... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:00:00+03:00
2025-10-23T16:00:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251023/mid-2050046532.html
https://ria.ru/20251023/trenirovka-2050035769.html
израиль
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявил, что намерен посетить Газу и возглавить "Совет мира"

Трамп заявил о намерении посетить Газу и возглавить "Совет мира"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен посетить сектор Газа и возглавить "Совет мира", который, по его словам, будет играть ключевую роль в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
"Я собираюсь поехать, да. У нас создан "Совет мира", и меня попросили стать его председателем. Это было не то, чего я хотел, поверьте, но этот совет станет очень влиятельной структурой, обладающей значительными полномочиями в отношении Ближнего Востока", — сказал Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в четверг.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В МИД прокомментировали действия США в Карибском море
Вчера, 12:27
Он отметил, что Ближний Восток никогда не был так един, как сейчас, за исключением движения ХАМАС, которое, по словам президента США, также "лишь на теоретическом уровне согласилось" с подписанными договорённостями.
"Если они решат пойти против этого, никто не будет возражать, если мы примем меры", — добавил Трамп.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию двухлетнего вооруженного конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс в ходе тренировки стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В США сделали заявление после тренировки ядерных сил России
Вчера, 11:58
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокДональд ТрампХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала