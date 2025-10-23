https://ria.ru/20251023/tramp-2050109930.html
СМИ сообщили Киеву плохие новости после нового выпада Трампа против России
СМИ сообщили Киеву плохие новости после нового выпада Трампа против России - РИА Новости, 23.10.2025
СМИ сообщили Киеву плохие новости после нового выпада Трампа против России
Действия президента США Дональда Трампа против России не заставят Москву пересмотреть свои цели по украинскому конфликту, пишет каирский исследователь экономики РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:54:00+03:00
2025-10-23T15:54:00+03:00
2025-10-23T15:54:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
москва
мария захарова
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_64f46b1428697e42a2d1860f783ea973.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2050022726.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8ccd8513883922778710cbc3beed6072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, москва, мария захарова, лукойл, роснефть, брикс
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва, Мария Захарова, ЛУКОЙЛ, Роснефть, БРИКС
СМИ сообщили Киеву плохие новости после нового выпада Трампа против России
InfoBRICS: действия Трампа не переубедят Россию от своих целей по Украине