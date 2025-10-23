Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили Киеву плохие новости после нового выпада Трампа против России - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/tramp-2050109930.html
СМИ сообщили Киеву плохие новости после нового выпада Трампа против России
СМИ сообщили Киеву плохие новости после нового выпада Трампа против России - РИА Новости, 23.10.2025
СМИ сообщили Киеву плохие новости после нового выпада Трампа против России
Действия президента США Дональда Трампа против России не заставят Москву пересмотреть свои цели по украинскому конфликту, пишет каирский исследователь экономики РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T15:54:00+03:00
2025-10-23T15:54:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
москва
мария захарова
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_64f46b1428697e42a2d1860f783ea973.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2050022726.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049219990_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_8ccd8513883922778710cbc3beed6072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, москва, мария захарова, лукойл, роснефть, брикс
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва, Мария Захарова, ЛУКОЙЛ, Роснефть, БРИКС
СМИ сообщили Киеву плохие новости после нового выпада Трампа против России

InfoBRICS: действия Трампа не переубедят Россию от своих целей по Украине

© Anna MoneymakerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Anna Moneymaker
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа против России не заставят Москву пересмотреть свои цели по украинскому конфликту, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«
"Эта отчаянная попытка перехватить инициативу в переговорах не заставит Москву пересмотреть свои четкие требования по освобождению и признанию новых территорий и Крыма как части России, а также денацификации, демилитаризации и сохранения нейтрального статуса Украины", — говорится в публикации.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в рамках него были введены меры против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних компаний. Кроме того, Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште, но собирается встретиться с ним в будущем.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в четверг заявила, что Россия считает решение минфина США о санкциях контрпродуктивным, но особых проблем для Москвы оно не создаст.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп полностью солидаризировался с Европой, считает Медведев
Вчера, 11:12
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинМоскваМария ЗахароваЛУКОЙЛРоснефтьБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала