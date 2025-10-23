Рейтинг@Mail.ru
Трамп полностью солидаризировался с Европой, считает Медведев
11:12 23.10.2025
Трамп полностью солидаризировался с Европой, считает Медведев
Президент США Дональд Трамп полностью солидаризировался с Европой, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, дмитрий медведев
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Медведев
Трамп полностью солидаризировался с Европой, считает Медведев

Медведев: Трамп полностью солидаризировался с Европой

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью солидаризировался с Европой, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена! Будут, конечно, говорить, что он не мог иначе, на него давили в конгрессе и пр... И теперь Трамп полностью солидаризировался с безумной Европой", - написал Медведев в Telegram-канале, комментируя отмену саммита в Будапеште.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Жесткая линия": в США раскрыли план ЕС после срыва саммита в Будапеште
