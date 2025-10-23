https://ria.ru/20251023/tramp-2049971683.html
Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года, заявил Трамп
Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия практически полностью прекратит закупки нефти из России к концу года. РИА Новости, 23.10.2025
Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года, заявил Трамп
Трамп: Индия практически полностью перестанет закупать нефть из РФ к концу года