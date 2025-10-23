Рейтинг@Mail.ru
Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года, заявил Трамп - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 23.10.2025 (обновлено: 12:19 23.10.2025)
https://ria.ru/20251023/tramp-2049971683.html
Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года, заявил Трамп
Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года, заявил Трамп - РИА Новости, 23.10.2025
Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия практически полностью прекратит закупки нефти из России к концу года. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T03:30:00+03:00
2025-10-23T12:19:00+03:00
экономика
россия
индия
сша
дональд трамп
марк рютте
нарендра моди
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20251016/kreml-2048588325.html
россия
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, индия, сша, дональд трамп, марк рютте, нарендра моди, нато
Экономика, Россия, Индия, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, Нарендра Моди, НАТО
Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года, заявил Трамп

Трамп: Индия практически полностью перестанет закупать нефть из РФ к концу года

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия практически полностью прекратит закупки нефти из России к концу года.
"Это процесс. Его нельзя просто взять и остановить, но к концу года объемы их закупок сократятся почти до нуля", - сказал Трамп журналистам во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.
Ранее Трамп говорил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал прекратить покупать нефть у России.
Вице-премьер РФ Александр Новак позднее сообщил журналистам, что покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Песков прокомментировал заявления Трампа о закупках Индией российской нефти
16 октября, 12:34
 
ЭкономикаРоссияИндияСШАДональд ТрампМарк РюттеНарендра МодиНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала