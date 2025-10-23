https://ria.ru/20251023/tramp-2049962915.html
Трамп оценил идею России о ДСНВ
Трамп оценил идею России о ДСНВ - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп оценил идею России о ДСНВ
Президент США Дональд Трамп оценил идею РФ по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений, заявив, что не возражает. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T01:11:00+03:00
2025-10-23T01:11:00+03:00
2025-10-23T01:11:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2b97234beb01a318d9130e0641b9c04f.jpg
https://ria.ru/20251022/obmen-2049901805.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031610992_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_74b6a5e51a238dca9b09fae6972f490d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, марк рютте, нато
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марк Рютте, НАТО
Трамп оценил идею России о ДСНВ
Трамп заявил, что не возражает против договора с Россией о сокращении вооружений