Трамп: США по глупости отдавали Украине оружие бесплатно при Байдене
Трамп: США по глупости отдавали Украине оружие бесплатно при Байдене - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп: США по глупости отдавали Украине оружие бесплатно при Байдене
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна по глупости отдавала Украине оружие бесплатно во времена его предшественника Джо Байдена. РИА Новости, 23.10.2025
Трамп: США по глупости отдавали Украине оружие бесплатно при Байдене
Трамп заявил, что США по глупости отдавали Украине оружие бесплатно при Байдене