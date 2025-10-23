https://ria.ru/20251023/tramp-2049962214.html
Трамп считает, что Россия хочет контроля над всех Украиной
Трамп считает, что Россия хочет контроля над всех Украиной - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп считает, что Россия хочет контроля над всех Украиной
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Россия якобы стремится к контролю над всей территорией Украины. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T01:03:00+03:00
2025-10-23T01:03:00+03:00
2025-10-23T01:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
россия
украина
сша
Трамп считает, что Россия хочет контроля над всех Украиной
Трамп: РФ хочет контроля над всей Украиной, США не допустит такой сценарий