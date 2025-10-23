https://ria.ru/20251023/tramp-2049961744.html
Трамп заявил, что Россия и Китай не могут быть союзниками
Трамп заявил, что Россия и Китай не могут быть союзниками - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп заявил, что Россия и Китай не могут быть союзниками
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Китай и Россия "от природы" не могут быть союзниками. РИА Новости, 23.10.2025
Трамп заявил, что Россия и Китай не могут быть союзниками
