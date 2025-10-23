https://ria.ru/20251023/tramp-2049961341.html
Трамп заявил, что США продают оружие только НАТО, а не Украине
Трамп заявил, что США продают оружие только НАТО, а не Украине
Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что Штаты не продают оружия Украине, США, по словам Трампа, продают его НАТО. РИА Новости, 23.10.2025
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Трамп заявил, что США продают оружие только НАТО, а не Украине
