00:55 23.10.2025 (обновлено: 12:07 23.10.2025)
Трамп заявил, что США продают оружие только НАТО, а не Украине
Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что Штаты не продают оружия Украине, США, по словам Трампа, продают его НАТО.
в мире
сша
украина
дональд трамп
марк рютте
нато
в мире, сша, украина, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что Штаты не продают оружия Украине, США, по словам Трампа, продают его НАТО.
"Мы не продаем никакого оружия Украине. Мы продаем его НАТО", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 23 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп заявил, что только США знают, как использовать ракеты Tomahawk
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
 
 
