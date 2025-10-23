Рейтинг@Mail.ru
Украина использует европейские ракеты для ударов по России, заявил Трамп - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/tramp-2049960524.html
Украина использует европейские ракеты для ударов по России, заявил Трамп
Украина использует европейские ракеты для ударов по России, заявил Трамп - РИА Новости, 23.10.2025
Украина использует европейские ракеты для ударов по России, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина использует европейские ракеты для ударов вглубь России. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:44:00+03:00
2025-10-23T00:44:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2049960411.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
Украина использует европейские ракеты для ударов по России, заявил Трамп

Трамп: Украина использует европейские ракеты для ударов вглубь России

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина использует европейские ракеты для ударов вглубь России.
"Они не используют наши ракеты. Насколько я понимаю, они используют европейские ракеты или откуда-то ещё, но точно не наши", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп не уверен, что новые санкции побудят Путина сесть за стол переговоров
00:43
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала