https://ria.ru/20251023/tramp-2049960524.html
Украина использует европейские ракеты для ударов по России, заявил Трамп
Украина использует европейские ракеты для ударов по России, заявил Трамп - РИА Новости, 23.10.2025
Украина использует европейские ракеты для ударов по России, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина использует европейские ракеты для ударов вглубь России. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:44:00+03:00
2025-10-23T00:44:00+03:00
2025-10-23T00:44:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251023/tramp-2049960411.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп
Украина использует европейские ракеты для ударов по России, заявил Трамп
Трамп: Украина использует европейские ракеты для ударов вглубь России