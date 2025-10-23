ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, что новые санкции побудят российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров, но утверждает, что они определенно будут иметь эффект.
https://ria.ru/20251023/tramp-2049960411.html
Трамп не уверен, что новые санкции побудят Путина сесть за стол переговоров
2025-10-23T00:43:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f5c01a446452718cb1aeccdb9024685c.jpg
сша
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048032010_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_74a488accbf8d9b8a009ce3f9ce16577.jpg
в мире, сша, дональд трамп, владимир путин
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
