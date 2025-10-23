Рейтинг@Mail.ru
Трамп не уверен, что новые санкции побудят Путина сесть за стол переговоров - РИА Новости, 23.10.2025
00:43 23.10.2025
Трамп не уверен, что новые санкции побудят Путина сесть за стол переговоров
Трамп не уверен, что новые санкции побудят Путина сесть за стол переговоров

Трамп: новые санкции могут не побудить Путина сесть за стол переговоров

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, что новые санкции побудят российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров, но утверждает, что они определенно будут иметь эффект.
"Я не знаю, смогут ли они это сделать. Я думаю, что они, безусловно, будут иметь эффект", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, ожидает ли он, что новые санкции побудят Путина сесть за стол переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций против России
