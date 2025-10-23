https://ria.ru/20251023/tramp-2049960174.html
Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций против России
Президент США Дональд Трамп обосновал введение новых санкций против России тем, что для них якобы настало время. РИА Новости, 23.10.2025
Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций против России
Трамп: я почувствовал, что пришло время ввести новые санкции против России