Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций против России - РИА Новости, 23.10.2025
00:39 23.10.2025
Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций против России
Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций против России - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций против России
Президент США Дональд Трамп обосновал введение новых санкций против России тем, что для них якобы настало время. РИА Новости, 23.10.2025
в мире, россия, сша, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Трамп прокомментировал введение нового пакета санкций против России

Трамп: я почувствовал, что пришло время ввести новые санкции против России

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обосновал введение новых санкций против России тем, что для них якобы настало время.
"Я просто почувствовал, что пришло время. Я долго ждал", - сказал Трамп журналистам.
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго
00:27
 
