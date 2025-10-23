Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия - РИА Новости, 23.10.2025
00:37 23.10.2025 (обновлено: 12:09 23.10.2025)
Трамп призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия
Трамп призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым, чтобы стороны конфликта на Украине зафиксировали нынешние позиции на линии соприкосновения и... РИА Новости, 23.10.2025
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
марк рютте
нато
сша
украина
россия
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Трамп призвал стороны конфликта на Украине прекратить боевые действия

Трамп: США хотят, чтобы стороны конфликта на Украине прекратили боевые действия

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым, чтобы стороны конфликта на Украине зафиксировали нынешние позиции на линии соприкосновения и прекратили боевые действия.
"Мы хотели бы, чтобы они просто остались на линии, которая сформировалась за довольно долгое время, и пошли домой", - сказал Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Он добавил, что "надеется на скорое урегулирование конфликта".
Также американский лидер отметил, что недоволен развитием событий вокруг Украины и России, подчеркнув, что его позицию разделяют союзники США по НАТО.
Кроме того, комментируя возможность поставок Киеву ракет Tomahawk, Трамп заявил, что их использование требует "интенсивного года обучения" и является "чрезвычайно сложным процессом".
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
