00:32 23.10.2025 (обновлено: 12:11 23.10.2025)
Трамп заявил, что только США знают, как использовать ракеты Tomahawk
© Getty Images / Alex WongПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 23 октября 2025
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Овальном кабинете Белого дома. 23 октября 2025
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут учить других пользоваться ракетами Tomahawk.
"Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно поэтому оно такое сложное. Чтобы научиться им пользоваться, требуется год интенсивных тренировок. А мы знаем, как им пользоваться, и не собираемся учить других людей", – сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для ВСУ
