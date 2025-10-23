https://ria.ru/20251023/tramp-2049959453.html
Трамп заявил, что только США знают, как использовать ракеты Tomahawk
Трамп заявил, что только США знают, как использовать ракеты Tomahawk - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп заявил, что только США знают, как использовать ракеты Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут учить других пользоваться ракетами Tomahawk. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:32:00+03:00
2025-10-23T00:32:00+03:00
2025-10-23T12:11:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039897_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_4f587b1c48f29cc8773a2cf9b6469c15.jpg
https://ria.ru/20251022/tomagavk-2049889914.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039897_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_4df4c695a92e1b5d21810a5e19b7ae29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, марк рютте, нато
В мире, США, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО
Трамп заявил, что только США знают, как использовать ракеты Tomahawk
Трамп: только США знают, как использовать ракеты Tomahawk