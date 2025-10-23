https://ria.ru/20251023/tramp-2049959323.html
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в будущем
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в будущем - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в будущем
Президент США Дональд Трамп заявил, что, несмотря на отмену запланированной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште, он собирается... РИА Новости, 23.10.2025
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным в будущем
Трамп заявил, что встреча с Путиным возможна в будущем