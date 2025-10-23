Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Путин 22 сентября объявил о готовности Москвы придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Вашингтон ответит взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го.