Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

"Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", — заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.
- Новые санкции против России, безусловно, будут иметь эффект.
Перед встречей Минфин США объявил о рестрикциях против "Роснефти", "Лукойла" и 34 их дочерних компаний. Меры обосновали якобы отсутствием желания у Москвы урегулировать конфликт на Украине.
"Эти потрясающие санкции, <...> и мы надеемся, что они не будут действовать долго", — сказал глава Белого дома.
- Сторонам надо зафиксировать текущие позиции на линии соприкосновения и прекратить боевые действия.
- Россия якобы хочет контроля над всей Украиной, но готова пойти на уступки.
- При администрации Джо Байдена Вашингтон по глупости безвозмездно отдал Киеву оружие и деньги на сумму 350 миллиардов долларов.
- США не будут учить других пользоваться ракетами Tomahawk.
"Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно поэтому оно такое сложное. Чтобы научиться им пользоваться, требуется год интенсивных тренировок", — добавил он.
- Украина якобы использует европейские ракеты для ударов вглубь России, а не американские.
- Вашингтон не продает оружие Киеву, это делают страны НАТО.
- Китайский лидер Си Цзиньпин может оказать влияние на ход украинского мирного процесса.
- США не против идеи России продлить ограничения по ДСНВ.
Путин 22 сентября объявил о готовности Москвы придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Вашингтон ответит взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го.