Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште - РИА Новости, 23.10.2025
00:28 23.10.2025 (обновлено: 10:25 23.10.2025)
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. РИА Новости, 23.10.2025
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, будапешт, сша, дональд трамп
В мире, Будапешт, США, Дональд Трамп
Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште

Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште

Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. 22 октября 2025 года
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. 22 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп встречается с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете Белого дома. 22 октября 2025 года
ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.
«

"Было ощущение, что это неправильно. Мне казалось, что мы не достигнем нужной цели", — заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В Польше назвали причину отмены встречи Путина и Трампа в Будапеште
03:24
В то же время президент США добавил, что планирует встретиться с российским коллегой в будущем.
Другие заявления Трампа:
  • Новые санкции против России, безусловно, будут иметь эффект.

Перед встречей Минфин США объявил о рестрикциях против "Роснефти", "Лукойла" и 34 их дочерних компаний. Меры обосновали якобы отсутствием желания у Москвы урегулировать конфликт на Украине.

«

"Эти потрясающие санкции, <...> и мы надеемся, что они не будут действовать долго", — сказал глава Белого дома.

  • Сторонам надо зафиксировать текущие позиции на линии соприкосновения и прекратить боевые действия.
  • Россия якобы хочет контроля над всей Украиной, но готова пойти на уступки.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
WSJ: в Белом доме признали, что США давят на Украину больше, чем на Россию
19 октября, 11:13
  • При администрации Джо Байдена Вашингтон по глупости безвозмездно отдал Киеву оружие и деньги на сумму 350 миллиардов долларов.
  • США не будут учить других пользоваться ракетами Tomahawk.
«

"Это очень мощное оружие, очень точное оружие, и, возможно, именно поэтому оно такое сложное. Чтобы научиться им пользоваться, требуется год интенсивных тренировок", — добавил он.

  • Украина якобы использует европейские ракеты для ударов вглубь России, а не американские.
  • Вашингтон не продает оружие Киеву, это делают страны НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Накат, ромашка, блеф: не нужно путать тактику Трампа с его стратегией
08:00
  • Китайский лидер Си Цзиньпин может оказать влияние на ход украинского мирного процесса.
  • США не против идеи России продлить ограничения по ДСНВ.

Путин 22 сентября объявил о готовности Москвы придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Вашингтон ответит взаимностью. В таком случае положения договора могли бы исполняться в течение года после его истечения 5 февраля 2026-го.

На прошлой неделе российский президент провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, обсудив с ним ситуацию вокруг Украины. По результатам беседы глава Белого дома объявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Рябков оценил возможность возобновления обмена информацией с США по ДСНВ
Вчера, 17:28
 
В миреБудапештСШАДональд Трамп
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
