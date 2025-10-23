Рейтинг@Mail.ru
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго
00:27 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/tramp-2049958700.html
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые американские санкции против российских компаний не будут действовать долго. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:27:00+03:00
2025-10-23T00:27:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
санкции в отношении россии
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго

Трамп выразил надежду, что новые санкции против РФ не будут длиться долго

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что новые американские санкции против российских компаний не будут действовать долго.
"Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Трамп опроверг сообщения о разрешении на дальнобойные удары по России
Вчера, 23:37
 
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
 
 
