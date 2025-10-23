https://ria.ru/20251023/tramp-2049958700.html
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго - РИА Новости, 23.10.2025
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго
Президент США Дональд Трамп заявил, что новые американские санкции против российских компаний не будут действовать долго. РИА Новости, 23.10.2025
Трамп надеется, что санкции против России не будут действовать долго
Трамп выразил надежду, что новые санкции против РФ не будут длиться долго