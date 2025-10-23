Трамп возродил доктрину Монро. Но Мэрилин Монро

Колумбия отозвала из Вашингтона посла из-за того, что президент США Дональд Трамп хамил ей, угрожал и словами не ограничился: заморозил все "выплаты и субсидии", которые достигали полумиллиарда долларов в год. Трампу есть чего замораживать, потому что Колумбия была у Вашингтона на особом счету. Это ссора двух сердец, которые веками бились в унисон. Колумбийцы даже воевали в Корее. В Латинской Америке никто, кроме них, не позволил себе такой глупости.

Теперь же президент США об иранском коллеге, чью страну бомбил, отзывается уважительнее, чем о колумбийском — Густаво Петро. Он, по мнению Трампа, "незаконный лидер наркобизнеса, активно поощряющий массовое производство наркотиков".

Плеоназм "незаконный" делает мысль глубже, чем хотелось бы Вашингтону. "Законные" лидеры наркобизнеса в Колумбии тоже были, и на их обличении Петро себе карьеру сделал. Например, при президенте Альваро Урибе расследовалась, освещалась и дискутировалась связь главы государства с праворадикальными боевиками и через них— с наркокартелями. Однако Урибе в Вашингтоне обожали, а при Петро он сел на 15 лет за давление на свидетелей по своему делу.

Эти двое были врагами, но воспринимать произошедшее как личную расправу не стоит. Процесс начался давно и дошел до логичного финала при власти широкой коалиции партий, от которой Петро стал президентом по принципу "первый среди равных". Но друзья Урибе на Капитолийском холме как будто науськали Трампа, который теперь ищет ссоры и требует от Колумбии "прикрыть поля смерти", иначе "США закроют их сами, и это не будет сделано мягко".

Таким образом, хозяин Белого дома угрожает Колумбии военной интервенцией под предлогом борьбы с наркотрафиком. Под тем же предлогом он угрожает вводом войск в Венесуэлу — и мало кто сомневается, что в реальности это связано с желанием свергнуть президента страны Николаса Мадуро. "Из жадности заполучить нефть Венесуэлы и Гайаны" — так воспринимает мотив Трампа сам Петро. Он считает, что президент США "обманут своими помощниками".

Без вранья или как минимум без лукавства и впрямь не обошлось. Колумбийский кокаин — известный бренд, но в качестве национальной в США осознана опиоидно-фентаниловая угроза, которая исходит от Мексики . Уничтожая ракетами суда наркокурьеров (по версии Петро — лодки рыбаков), американская армия скорее оздоравливает вечеринки в Калифорнии, чем спасает от передозировок "Ржавый пояс".

Но, в отличие от Мадуро, Петро вряд ли должен опасаться свержения военным путем. В этом просто нет смысла — сам уйдет. Президенты в Колумбии опять избираются на один четырехлетний срок, как было до Урибе, и уже к августу следующего года будет новый президент, кто именно — вопрос открытый. Там много партий, много кандидатов и насыщенная политическая жизнь.

Скорее всего, именно это и определяет нынешний конфликт. Вашингтон хочет доставить Боготе побольше проблем — как политических, так и экономических, чтобы поистрепать Колумбию перед выборами и обеспечить передачу власти представителю старых элит. Хочет вернуть, как было при Урибе. А в идеале — как было в XIX веке.

Тогда относительно компактные Штаты разрослись от океана до океана и стали диктовать свою волю всем американским странам южнее себя. Смысл доктрины Монро (по фамилии 5-го президента Джеймса Монро) был в том, что американцы отказываются вмешиваться в дела Европы, но запрещают европейцам вмешиваться в дела обеих Америк. Так то, что когда-то было европейскими колониями, стало зоной абсолютного доминирования Вашингтона. США обломали зубы только на Кубе, но до того успешно отвоевали ее у Испании.

В начале XXI века картина стала иной: Соединенные Штаты лезут в дела всего мира и диктуют свою волю Европе, но теряют контроль над собственным задним двором — Латинской Америкой. Там захотели жизни иной, распробовали суверенитет — и чуть ли не поголовно ушли налево. Только Панаму с ее каналом особой значимости Вашингтон удерживает по-прежнему надежно, но даже в сверхлояльной Колумбии президентом впервые в истории стал не просто левак, а бывший партизан Петро, который 40 лет назад против проамериканских элит воевал и сидел за это в тюрьме.

Внешнюю политику Трампа, пообещавшего сделать Америку снова великой, иногда называют "доктриной Донро". Это скачкообразный рывок от глобализма Обамы — Байдена обратно к Монро: США сокращают военное присутствие в мире и попечение Европы в пользу внутренних забот — "возвращаются домой", но расширяют свою территорию в Америке (за счет Гренландии с Канадой) и пытаются переподчинить латиноамериканцев.

Успехи как будто есть. Аргентинский эксцентрик Хавьер Милей, хотя и вляпался в коррупционный скандал, преуспел в экономике, когда многие считали, что он ее добьет. Сальвадорский лидер Найиб Букеле завоевал огромную популярность за счет жестких методов борьбы с преступностью. В Перу проворовавшуюся социалистку Дину Болуарте после единогласного импичмента сменил правый либерал Хосе Хери, а в Боливии, где десятилетиями правило пророссийское "Движение за социализм", победил на президентских выборах провашингтонский Родриго Пас, что ставит под угрозу планы Москвы по добыче в этой стране лития.

Вероятно, в следующем году в Колумбии антивашингтонские левые тоже потеряют власть. Но сами. Их рейтинг поддержки уже сейчас низок из-за неэффективных попыток решить перезревшие проблемы. Роль угроз США в смене латиноамериканских правительств исчезающе мала, пока не дошло до вторжения в Венесуэлу.

В сравнении с периодом доктрины Монро Америка уже не та и на севере, где перенапрягли силы, и на юге, где поднакопили жирка и национального самосознания. Вместо того чтобы самому решать, где и какая будет власть, президент США просто вылезает на первый план всякий раз, когда нелояльное Вашингтону правительство уходит на дно под грузом собственных грехов и внутренних противоречий. И вне зависимости от того, правая это власть или левая, она одинаково успешно избегала внешнеполитических авантюр Белого дома, что показала бесплотная попытка втянуть регион в 2022 году в противостояние с Россией.

Расширение на Канаду и Гренландию тем более утопично: современные США расколоты без особых шансов на возвращение национального единства и веры в "явное предначертание", как раньше называли концепцию гегемонии Вашингтона в Новом Свете. У них нет сил на доктрину Джеймса Монро. Только на доктрину Мэрилин Монро. "Иногда нужно просто надеть корону и напомнить им, с кем они имеют дело", — сказала она однажды, давая совет, как привлечь к себе внимание.

Трамп очень хорошо умеет надевать корону и привлекать к себе внимание. Но теперь США стоят скорее рядом с политическими поворотами в Латинской Америке, чем непосредственно за ними.