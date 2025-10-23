В Крыму рассказали, зачем Зеленскому нужны ракеты Tomahawk

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужны ракеты Tomahawk для удара по гражданской инфраструктуре и имиджу России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ракеты Tomahawk - это очень сложное оружие, и США не будут учить других им пользоваться.