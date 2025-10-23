Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали, зачем Зеленскому нужны ракеты Tomahawk - РИА Новости, 23.10.2025
23:07 23.10.2025
В Крыму рассказали, зачем Зеленскому нужны ракеты Tomahawk
В Крыму рассказали, зачем Зеленскому нужны ракеты Tomahawk - РИА Новости, 23.10.2025
В Крыму рассказали, зачем Зеленскому нужны ракеты Tomahawk
2025-10-23T23:07:00+03:00
2025-10-23T23:07:00+03:00
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир константинов, европейский совет, нато
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Константинов, Европейский совет, НАТО
В Крыму рассказали, зачем Зеленскому нужны ракеты Tomahawk

Глава парламента Крыма Константинов: Киеву нужны Tomahawk для удара по имиджу РФ

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужны ракеты Tomahawk для удара по гражданской инфраструктуре и имиджу России, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Зеленский на саммите Европейского совета в Брюсселе заявил, что американские дальнобойные ракеты Tomahawk есть не только в США, Украина рассчитывает получить их от некоторых европейских стран.
Путин о реакции России в случае удара Tomahawk по территории страны - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Путин пригрозил ошеломляющим ответом в случае нанесения ударов Tomahawk
Вчера, 18:55
«
"Зеленскому Tomahawk нужны, чтобы нанести колоссальный имиджевый урон России. На линии фронта ситуации они не изменят, зато могут быть использованы для удара по гражданским объектам, чтобы погибло как можно больше мирного населения. Думаю, что президент США (Дональд Трамп - ред.) понял, к чему клонит Зеленский", - сказал Константинов журналистам.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что ракеты Tomahawk - это очень сложное оружие, и США не будут учить других им пользоваться.
Трамп 17 октября встретился с Зеленским в Вашингтоне. Как сообщал ранее телеканал CNN, в ходе "прямой и честной" беседы в Белом доме Трамп ясно дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что, по словам Трампа, США не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине, "по крайней мере, сейчас". Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что визит Зеленского в Белый дом прошел не так, как тому хотелось.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
Слуцкий рассказал, с чем Зеленский уехал из Белого дома
18 октября, 13:27
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир КонстантиновЕвропейский советНАТО
 
 
