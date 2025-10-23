Рейтинг@Mail.ru
Опубликовано видео тестирования новых беспилотников ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:45 23.10.2025
Опубликовано видео тестирования новых беспилотников ВСУ
В распоряжении РИА Новости оказались видеозаписи тестирования новых разработок в области беспилотников для ВСУ. РИА Новости, 23.10.2025
украина
Видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ
Пророссийские хакеры предоставили РИА Новости видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ. Представители группировок KillNet и Beregini сегодня сообщили агентству, что взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины".
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались видеозаписи тестирования новых разработок в области беспилотников для ВСУ.
Ранее пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины". Представитель KillNet предоставил агентству видео, на котором мужчина тестирует новые технологии.
На кадрах видно, как отрабатывается технология сброса боеприпаса, видно, как тестировщик пользуется курсорами пульта управления, одновременно следя за показаниями на экране.
Ранее группировка KillNet сообщила РИА Новости, что пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini взломали сервера крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины". В результате взлома хакеры получили доступ к данным о разработчиках, инженерах, руководстве и испытателях компании "Боевые Птахи Украины". Общее число работников свыше 300 человек.
Хакеры KillNet получили технические характеристики БПЛА для ВСУ
21 октября, 20:32
