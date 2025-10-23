Опубликовано видео тестирования новых беспилотников ВСУ

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались видеозаписи тестирования новых разработок в области беспилотников для ВСУ.

Ранее пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины". Представитель KillNet предоставил агентству видео, на котором мужчина тестирует новые технологии.

На кадрах видно, как отрабатывается технология сброса боеприпаса, видно, как тестировщик пользуется курсорами пульта управления, одновременно следя за показаниями на экране.