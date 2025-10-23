https://ria.ru/20251023/testirovanie-2050055471.html
Опубликовано видео тестирования новых беспилотников ВСУ
Опубликовано видео тестирования новых беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.10.2025
Опубликовано видео тестирования новых беспилотников ВСУ
В распоряжении РИА Новости оказались видеозаписи тестирования новых разработок в области беспилотников для ВСУ. РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:45:00+03:00
2025-10-23T12:45:00+03:00
2025-10-23T12:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050054100_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c5d69eff11c6de12d4fbab5dd83eeb5.jpg
https://ria.ru/20251021/hakery-2049701448.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050054100_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0c2bfb5c6aa74da673fc50496a0fcade.jpg
Видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ
Пророссийские хакеры предоставили РИА Новости видео, на котором показано, как тестируются новые разработки в области беспилотников для боевиков ВСУ. Представители группировок KillNet и Beregini сегодня сообщили агентству, что взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины".
2025-10-23T12:45
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Опубликовано видео тестирования новых беспилотников ВСУ
Появились видео тестирования новых разработок украинских БПЛА
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. В распоряжении РИА Новости оказались видеозаписи тестирования новых разработок в области беспилотников для ВСУ.
Ранее пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini сообщили РИА Новости, что взломали серверы крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины". Представитель KillNet предоставил агентству видео, на котором мужчина тестирует новые технологии.
На кадрах видно, как отрабатывается технология сброса боеприпаса, видно, как тестировщик пользуется курсорами пульта управления, одновременно следя за показаниями на экране.
Ранее группировка KillNet сообщила РИА Новости, что пророссийские группировки хакеров KillNet и Beregini взломали сервера крупнейшего украинского производителя БПЛА "Боевые Птахи Украины". В результате взлома хакеры получили доступ к данным о разработчиках, инженерах, руководстве и испытателях компании "Боевые Птахи Украины". Общее число работников свыше 300 человек.