Пятерых украинских боевиков внесли в список террористов

В июле Telegram-канал СК РФ сообщил, что суд назначил украинскому военнослужащему Гонзе* 16 лет лишения свободы за совершение терактов. Следствие установило, что он вместе с сослуживцами незаконно вторгся на территорию Курской области с оружием и гранатами, занял позиции в населенных пунктах, открывал огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также препятствовал эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий.

Также в середине июля Главная военная прокуратура сообщила, что суд приговорил украинского военного Вальчука к лишению свободы на срок 14 лет за совершение террористического акта. В суде установлено, что в середине января 2025 года Вальчук в составе группы из 10 военнослужащих своего подразделения незаконно вторгся в Курскую область. Он запугивал оружием мирных жителей и мешал их эвакуации, а также наблюдал за действиями российских военнослужащих и передавал информацию о них.