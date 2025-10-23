Рейтинг@Mail.ru
Пятерых украинских боевиков внесли в список террористов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 23.10.2025
Пятерых украинских боевиков внесли в список террористов
Пятерых украинских боевиков внесли в список террористов - РИА Новости, 23.10.2025
Пятерых украинских боевиков внесли в список террористов
Пятеро вторгшихся в Курскую область украинских военных внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 23.10.2025
Пятерых украинских боевиков внесли в список террористов

Пятерых вторгшихся в Курскую область военных ВСУ внесли в список террористов

Сотрудники Следственного комитета в Курской области
Сотрудники Следственного комитета в Курской области
© Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудники Следственного комитета в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пятеро вторгшихся в Курскую область украинских военных внесены в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«

"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Гевко* Вячеслав Васильевич, 31 июля 1975 года рождения, село Кормань Сокорянского района Черновицкой области Украинской ССР... Шевель* Владислав Николаевич, 1 июня 1978 года рождения, село Михайловка Бутырского района Сумской области Украинской ССР", - говорится в перечне.

Также в перечень вошли Гонза* Виталий Юрьевич, 24 апреля 1978 года рождения, Вальчук* Сергей Николаевич, 11 июня 1981 года рождения, Петухов* Александр Сергеевич, 21 апреля 1978 года рождения.
В конце июня Telegram-канале СК РФ сообщал, что суд приговорил солдата танковой бригады ВСУ Петухова* к 17 годам лишения свободы за применение оружия против мирных жителей Курской области. Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года Петухов*, вооруженный автоматом АК-74 и гранатами, совместно с сослуживцами незаконно вторгся на территорию Курской области. Угрожая оружием, он препятствовал эвакуации мирных граждан, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям, а также участвовал в блокировании села Погребки и его удержании под незаконным вооруженным контролем.
В июле Главная военная прокуратура сообщила, что Второй западный окружной военный суд приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двоих украинских военнослужащих Гевко* и Шевеля*, участвовавших в незаконном вторжении в Курскую область в 2024 году. В суде было установлено, что они в декабре 2024 года незаконно пересекли государственную границу Курской области и, объединившись с сослуживцами, удерживали оборудованные наблюдательно-огневые позиции, наблюдали за российскими военнослужащими, запугивали мирных граждан применением оружия.
В июле Telegram-канал СК РФ сообщил, что суд назначил украинскому военнослужащему Гонзе* 16 лет лишения свободы за совершение терактов. Следствие установило, что он вместе с сослуживцами незаконно вторгся на территорию Курской области с оружием и гранатами, занял позиции в населенных пунктах, открывал огонь по российским военнослужащим и местным жителям, а также препятствовал эвакуации мирных граждан из зоны боевых действий.
Также в середине июля Главная военная прокуратура сообщила, что суд приговорил украинского военного Вальчука к лишению свободы на срок 14 лет за совершение террористического акта. В суде установлено, что в середине января 2025 года Вальчук в составе группы из 10 военнослужащих своего подразделения незаконно вторгся в Курскую область. Он запугивал оружием мирных жителей и мешал их эвакуации, а также наблюдал за действиями российских военнослужащих и передавал информацию о них.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лица, внесенные в список террористов и экстремистов
Специальная военная операция на Украине
Курская область
Россия
Черновицкая область
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Следственный комитет России (СК РФ)
Главная военная прокуратура
АК-74
 
 
