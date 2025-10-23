Конец первой четверти XXI века ознаменовался окончательным распадом еще недавно монолитного Запада на два полюса силы, и один из них — Евросоюз — ведет уже открытую войну сразу на несколько фронтов. В начале недели за неполные сутки произошли две крупные и очень подозрительные аварии на нефтеперерабатывающих предприятиях Восточной Европы.

Первый пожар полыхнул в центральной части Венгрии в городке Сазхаломбатта, где располагается Дунайский НПЗ, входящий в структуру государственной компании MOL Group. Это крупнейшее профильное предприятие страны, перерабатывающее более восьми миллионов тонн сырой нефти в год. Для небольшой по размерам и очень небогатой ресурсами Венгрии это объект критической государственной важности.

Западные источники утверждают, что возгорание случилось на установке перегонки нефти AV-3 (первичная переработка и разделение сырья на фракции). Данные из открытых источников свидетельствуют, что это крупнейший кластер завода и его повреждение снизит производственные возможности на сорок процентов, а на восстановление инфраструктуры и работоспособности может уйти несколько месяцев. При этом неизвестно, смогут ли функционировать остальные участки НПЗ или завод придется останавливать полностью. Руководство MOL Group сухо отчиталось, что ведется расследование, но предварительно якобы произошло самовозгорание скопившейся газовой смеси и обеспечению государства топливом ничего не угрожает.

Однако в считаные часы стало известно, что руководство MOL Group направило в Будапешт письмо с просьбой открыть предприятию доступ к стратегическому запасу нефти. Виктор Орбан лично утвердил это разрешение и поспешил успокоить сограждан, что данных резервов хватит как минимум на три месяца.

Практически синхронно пришли новости из Румынии , там заполыхала часть НПЗ в городе Плоешть. По странному стечению обстоятельств этот завод входит во внешний контур российской компании " Лукойл ". Местное руководство, как и их венгерские коллеги, заявило о первоначальной версии аварии, а именно детонации паров, скопившихся в колодце нефтепровода. НПЗ способен перерабатывать около двух с половиной миллионов тонн нефти в год, тут выпускается автомобильный бензин, сжиженное углеводородное топливо (пропан, бутан и их изомеры). Здесь же производят до ста тысяч тонн современного биодизеля, а еще расположена небольшая электростанция мощностью 30 мегаватт, чьи турбины питаются газом, извлекаемым при переработке.

Просто констатация.

Упомянутый венгерский НПЗ наряду со вторым по величине коллегой — словацким НПЗ Slovnaft рядом с Братиславой — десятилетиями получают базовое сырье из России по южной ветке нефтепровода "Дружба". Поставки по нему обеспечивают свыше двух третей потребностей каждой из стран.

В Румынию нефть попадает через порт Новороссийска , откуда танкерами ее доставляют на нефтеналивной терминал порта Констанца , а оттуда уже везут либо железнодорожными цистернами, либо прокачивают по подземному нефтепроводу протяженностью 250 километров.

Оба завода имеют разную форму собственности и собственников, но объединяет их источник происхождения сырья. Мы ни на что не намекаем, для этого у нас есть правительство Польши

В ответ на сухое официальное заявление МИД Венгрии, что любые попытки перекрыть поставки российской нефти будут расцениваться как прямая угроза национальной безопасности страны, на свет выполз польский вице-премьер. Радослав Сикорский своими собственными руками написал, что умышленный подрыв "Дружбы", по мнению Польши, — это не терроризм, а сопротивление агрессору, и добавил, что очень надеется, что ВСУ смогут полностью разрушить нефтепровод из России, посоветовав венграм готовиться к переходу на поставки только из Хорватии

Здесь можно было бы сказать, что на воре и шапка горит, но в данном случае пресловутый вор даже не скрывается. Более того, показательно бравирует своей причастностью к терроризму, направленному, на минуточку, против своего же соседа и такого же члена Евросоюза.

Польша последние недели вновь вернулась на полосы всех ведущих изданий, но не благодаря миротворческим усилиям, а исключительно из-за запредельного хамства на уровне государственного аппарата. Напомним, всего неделю назад Варшава официально отказалась экстрадировать в Германию украинца, обоснованно подозреваемого в организации диверсии на трех нитях газопроводов " Северный поток ". Более того, поляки открыто потребовали от Италии не выдавать немцам второго подозреваемого. Фактически Польша прямо укрывает у себя террористов, якобы ведущих войну против России, но на практике прямо угрожая экономике и даже суверенитету других стран ЕС . Причем уже понятно, что в этой деятельности они активно сотрудничают с Украиной , откуда прибывают боевики и диверсанты.

Брюссель — Большая политика — это всегда игра на нескольких шахматных досках сразу, и в ней всегда преследуется множество целей. В данном случае мы наблюдаем комплексную атаку Евросоюза одновременно на смутьянов в лице венгров и словаков, попытки минимизировать российское присутствие в Старом Свете и вместе с тем ведется борьба против MAGA-Америки и принудительной смены формата отношений в связке Вашингтон Лондон . Последним двум с приходом Трампа к власти открыто отводится подчиненная роль рынка сбыта американской продукции и молчаливого спонсора заокеанского ВПК.

Естественно, поляки ведут себя столь развязно при полной поддержке ЕС и Великобритании

Венгрию топят за независимую политику и за то, что у Будапешта, единственного из всей Европы , теплые отношения с Вашингтоном. Настолько, что венгры получили оттуда разрешение закупать любые российские энергоресурсы, то есть урон наносится и нашей стране тоже.