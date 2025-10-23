https://ria.ru/20251023/televeduschiy-2050000765.html
СМИ сообщили об экстренной госпитализации известного телеведущего
СМИ сообщили об экстренной госпитализации известного телеведущего - РИА Новости, 23.10.2025
СМИ сообщили об экстренной госпитализации известного телеведущего
Российского народного артиста и телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали из-за обострения проблем с легкими, пишет Telegram-канал Mash.
россия
Mash: телеведущего Юрия Николаева госпитализировали из-за проблем с легкими
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Российского народного артиста и телеведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали из-за обострения проблем с легкими, пишет
Telegram-канал Mash.
По данным канала, у 76-летнего артиста ухудшилось состояние из-за вирусной инфекции, усугубившей хроническое легочное заболевание. Николаев испытывал удушье, трудности с речью, слабость и головокружение, а также страдал от постоянной одышки и кашля на протяжении недели, прежде чем вызвал скорую помощь.
После девяти дней лечения в больнице его самочувствие улучшилось: он восстановил вес, вновь смог нормально ходить и дышать, и его выписали, сообщается в публикации.