Канал, управлявший беспорядками в Махачкале, создали с украинского номера

МАХАЧКАЛА, 23 окт - РИА Новости. Telegram-канал "Утро Дагестан", координировавший массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, был создан с украинского номера, сказал прокурор на заседании Верховного суда республики по рассмотрению уголовного дела об организации беспорядков в октябре 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.

По данным следствия, один из обвиняемых в организации беспорядков Абакар Абакаров создал канал 30 марта 2020 года. Он использовал аккаунт в Telegram, привязанный к номеру телефона украинского оператора "Киевстар". Вел канал Абакаров с аккаунта, привязанного к номеру турецкого мобильного оператора, его он также использовал для общения с пользователями через бот обратной связи.

Целевой аудиторией канала, как сообщил гособвинитель, были жители юга России и его выходцы. Абакаров регулярно транслировал "антироссийские нарративы", созданные при кураторстве с Украины, анонсировал массовые протестные акции. Публикации регулярно репостили деструктивные Telegram-каналы, в том числе канал "Утро февраля", основателем которого является другой обвиняемый в организации погромов в аэропорту Махачкалы – бывший депутат Госдумы Илья Пономарев*.

По данным следствия, Пономарев*, Абакаров и третий обвиняемый Исраил Ахмеднабиев (известный как Абу Умар Саситлинский) 29 октября 2023 года размещали в Telegram публикации, направленные на возбуждение у жителей Дагестана ненависти и вражды к гражданам Израиля и побуждали их к организации и участию в массовых беспорядках, сопряженных с перекрытием автодорог в районе международного аэропорта "Уйташ" в Махачкале. Также они размещали публикации о сборе денег на финансирование экстремистской деятельности.

В результате этого в ночь с 29 на 30 октября 2023 года на территории аэропорта Махачкалы произошли массовые беспорядки. Участники сопровождали свои действия насилием, оказывая вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, с применением предметов, представляющих опасность для окружающих. Также они проникли на охраняемую территорию аэропорта, где учинили погромы, повредив имущество авиагавани на сумму более 24 миллионов рублей. Не менее 23 сотрудников правоохранительных органов получили травмы различной степени тяжести.

Уже вынесены приговоры свыше 130 фигурантам уголовного дела о тех беспорядках, им назначены сроки от 6,5 до 15 лет лишения свободы.