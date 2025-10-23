https://ria.ru/20251023/teksler-2049956610.html
Текслер сообщил о пяти пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске
Текслер сообщил о пяти пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске - РИА Новости, 23.10.2025
Текслер сообщил о пяти пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске
Информация о погибших после взрыва на предприятии в челябинском Копейске уточняется, пять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил губернатор... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T00:06:00+03:00
2025-10-23T00:06:00+03:00
2025-10-23T02:22:00+03:00
происшествия
копейск
челябинская область
алексей текслер
взрыв на предприятии в копейске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251023/vzryv-2049956353.html
копейск
челябинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, копейск, челябинская область, алексей текслер, взрыв на предприятии в копейске
Происшествия, Копейск, Челябинская область, Алексей Текслер, Взрыв на предприятии в Копейске
Текслер сообщил о пяти пострадавших при взрыве на предприятии в Копейске
Пять человек пострадали при взрыве на предприятии в Копейске