Суд отклонил жалобу актрисы кино для взрослых об изъятии квартиры

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд не стал рассматривать по существу жалобу актрисы кино для взрослых Любови Бушуевой (псевдоним Лола Тейлор) на решение нижестоящего суда, который в деле о банкротстве москвича Владимира Брюханова признал незаконными цепочку сделок, в результате которых его квартира в Кузьминках перешла в собственность Бушуевой, и обязал Бушуеву вернуть жилплощадь для продажи с торгов и расчетов с кредиторами Брюханова.

Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, определение, которое обжаловала Бушуева, арбитражный суд Москвы вынес еще в декабре 2024 года. У Бушуевой был месяц на его обжалование, но она этот срок пропустила и подала апелляцию только в августе этого года. Одновременно она попросила апелляционный суд восстановить ей срок на обжалование, но суд это ходатайство отклонил и прекратил производство по апелляционной жалобе. Теперь Бушуева может в течение месяца попробовать обжаловать определение апелляционного суда в кассационной инстанции.

Брюханов был признан банкротом в сентябре 2019 года по заявлению кредитора, поданному в январе того же года. По закону, в процедуре банкротства проверяются сделки должника, совершенные в так называемый трехлетний "период подозрительности", предшествующий принятию судом заявления о признании должника банкротом.

В апреле 2023 года финансовый управляющий Брюханова и один из кредиторов попросили суд признать незаконной цепочку сделок по отчуждению должником своей однокомнатной квартиры в Кузьминках. Квартира была перепродана три раза, последним собственником в январе 2016 года стала Бушуева, отдавшая за нее 5,5 миллиона рублей.

Суд, опираясь на сведения, полученные из банков и налоговой, установил, что деньги от продажи квартиры на счета Брюханова не поступали, при этом сведения о доходах первого покупателя у ФНС отсутствуют. Сведения о доходах второго покупателя в 2013-2015 годах тоже отсутствуют, а в 2012 году его доход составил 138 тысяч рублей. Примерно такая же картина и у Бушуевой – за 2012, 2013 и 2015 годы сведения отсутствуют, а в 2014 размер дохода составил 23,5 тысячи рублей.

Между тем, на момент совершения сделок у Брюханова были обязательства перед Сбербанком в размере около 1,5 миллиона рублей и на сумму свыше 34 миллионов рублей перед двумя физлицами. Один из кредиторов-физлиц и подал на банкротство.

В итоге суд пришел к выводу, что "совершенные между должником и ответчиками сделки являются взаимосвязанной цепочной мнимых сделок, совершенных в условиях неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, посредством которых должник реализовал ликвидное имущество с целью недопущения обращения взыскания и погашения требований кредиторов".