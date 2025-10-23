Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил жалобу актрисы кино для взрослых об изъятии квартиры - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/tejlor-2050037375.html
Суд отклонил жалобу актрисы кино для взрослых об изъятии квартиры
Суд отклонил жалобу актрисы кино для взрослых об изъятии квартиры - РИА Новости, 23.10.2025
Суд отклонил жалобу актрисы кино для взрослых об изъятии квартиры
Девятый арбитражный апелляционный суд не стал рассматривать по существу жалобу актрисы кино для взрослых Любови Бушуевой (псевдоним Лола Тейлор) на решение... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T12:04:00+03:00
2025-10-23T12:04:00+03:00
москва
федеральная налоговая служба (фнс россии)
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250416/sud-2011522434.html
https://ria.ru/20250807/kvartira-2033998027.html
https://ria.ru/20250327/bankrotstvo-2007742781.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, федеральная налоговая служба (фнс россии), сбербанк россии
Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Сбербанк России
Суд отклонил жалобу актрисы кино для взрослых об изъятии квартиры

Суд не стал рассматривать жалобу Лолы Тейлор, у которой забрали квартиру

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд не стал рассматривать по существу жалобу актрисы кино для взрослых Любови Бушуевой (псевдоним Лола Тейлор) на решение нижестоящего суда, который в деле о банкротстве москвича Владимира Брюханова признал незаконными цепочку сделок, в результате которых его квартира в Кузьминках перешла в собственность Бушуевой, и обязал Бушуеву вернуть жилплощадь для продажи с торгов и расчетов с кредиторами Брюханова.
Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, определение, которое обжаловала Бушуева, арбитражный суд Москвы вынес еще в декабре 2024 года. У Бушуевой был месяц на его обжалование, но она этот срок пропустила и подала апелляцию только в августе этого года. Одновременно она попросила апелляционный суд восстановить ей срок на обжалование, но суд это ходатайство отклонил и прекратил производство по апелляционной жалобе. Теперь Бушуева может в течение месяца попробовать обжаловать определение апелляционного суда в кассационной инстанции.
Светлана Шпигель - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Бывшую жену Баскова могут признать банкротом
16 апреля, 10:33
Брюханов был признан банкротом в сентябре 2019 года по заявлению кредитора, поданному в январе того же года. По закону, в процедуре банкротства проверяются сделки должника, совершенные в так называемый трехлетний "период подозрительности", предшествующий принятию судом заявления о признании должника банкротом.
В апреле 2023 года финансовый управляющий Брюханова и один из кредиторов попросили суд признать незаконной цепочку сделок по отчуждению должником своей однокомнатной квартиры в Кузьминках. Квартира была перепродана три раза, последним собственником в январе 2016 года стала Бушуева, отдавшая за нее 5,5 миллиона рублей.
Суд, опираясь на сведения, полученные из банков и налоговой, установил, что деньги от продажи квартиры на счета Брюханова не поступали, при этом сведения о доходах первого покупателя у ФНС отсутствуют. Сведения о доходах второго покупателя в 2013-2015 годах тоже отсутствуют, а в 2012 году его доход составил 138 тысяч рублей. Примерно такая же картина и у Бушуевой – за 2012, 2013 и 2015 годы сведения отсутствуют, а в 2014 размер дохода составил 23,5 тысячи рублей.
Между тем, на момент совершения сделок у Брюханова были обязательства перед Сбербанком в размере около 1,5 миллиона рублей и на сумму свыше 34 миллионов рублей перед двумя физлицами. Один из кредиторов-физлиц и подал на банкротство.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Суд забрал жилье актрисы кино для взрослых в пользу кредиторов экс-хозяина
7 августа, 17:43
В итоге суд пришел к выводу, что "совершенные между должником и ответчиками сделки являются взаимосвязанной цепочной мнимых сделок, совершенных в условиях неплатежеспособности и недостаточности имущества должника, посредством которых должник реализовал ликвидное имущество с целью недопущения обращения взыскания и погашения требований кредиторов".
Суд признал недействительной цепочку сделок из трех договоров купли-продажи и обязал последнего собственника вернуть квартиру в конкурсную массу должника.
Николай Басков и Светлана Шпигель - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Суд в Москве начал процедуру банкротства бывшей жены Баскова
27 марта, 17:31
 
МоскваФедеральная налоговая служба (ФНС России)Сбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала