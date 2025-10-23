Почти 700 работников невольничьего колл-центра в Мьянме бежали в Таиланд

БАНГКОК, 23 окт – РИА Новости. Почти 700 человек бежали в Таиланд из занятого правительственными войсками Мьянмы крупнейшего в стране мошеннического колл-центра KK Park, в котором в качестве подневольных работников содержались похищенные иностранцы, включая россиян, сообщил телеканал Reporters в репортаже с места событий.

В понедельник правительственные войска Мьянмы в ходе наступления на территории штата Карен вернули под свой контроль две военные базы, захваченные в 2024 году повстанцами, а также заняли расположенный в городе Мьявади у границы с Таиландом печально известный мошеннический колл-центр KK Park. В нем работали сотни иностранных граждан, находившихся там на положении рабов. Многие из них были похищены на территории Таиланда или обманом завлечены в колл-центр.

"В течение ночи со среды на четверг 677 работников колл-центра KK Park, бежавших с его территории после того, как центр был занят мьянманскими правительственными войсками, пересекли границу Мьянмы (и бежали - ред.) в Таиланд. Среди перешедших границу – иностранные граждане из 16 государств", - говорится в репортаже телеканала.

Reporters сообщает, что заместитель губернатора таиландской провинции Так Саванит Суриякун На Аюттхая открыл в четверг на погранпереходе в городе Месот временный оперативный штаб по приему беженцев, прибывших из колл-центра. По информации канала, помимо уже пересекших границу 677 человек, в Таиланд намерены бежать еще не менее ста бывших работников KK Park.