Почти 700 работников невольничьего колл-центра в Мьянме бежали в Таиланд - РИА Новости, 23.10.2025
17:04 23.10.2025
Почти 700 работников невольничьего колл-центра в Мьянме бежали в Таиланд
в мире, таиланд, мьянма, бангкок
В мире, Таиланд, Мьянма, Бангкок
© AP Photo / Khin Maung WinВоеннослужащие армии Мьянмы. Архивное фото
Военнослужащие армии Мьянмы. Архивное фото
Военнослужащие армии Мьянмы. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 23 окт – РИА Новости. Почти 700 человек бежали в Таиланд из занятого правительственными войсками Мьянмы крупнейшего в стране мошеннического колл-центра KK Park, в котором в качестве подневольных работников содержались похищенные иностранцы, включая россиян, сообщил телеканал Reporters в репортаже с места событий.
В понедельник правительственные войска Мьянмы в ходе наступления на территории штата Карен вернули под свой контроль две военные базы, захваченные в 2024 году повстанцами, а также заняли расположенный в городе Мьявади у границы с Таиландом печально известный мошеннический колл-центр KK Park. В нем работали сотни иностранных граждан, находившихся там на положении рабов. Многие из них были похищены на территории Таиланда или обманом завлечены в колл-центр.
"В течение ночи со среды на четверг 677 работников колл-центра KK Park, бежавших с его территории после того, как центр был занят мьянманскими правительственными войсками, пересекли границу Мьянмы (и бежали - ред.) в Таиланд. Среди перешедших границу – иностранные граждане из 16 государств", - говорится в репортаже телеканала.
Reporters сообщает, что заместитель губернатора таиландской провинции Так Саванит Суриякун На Аюттхая открыл в четверг на погранпереходе в городе Месот временный оперативный штаб по приему беженцев, прибывших из колл-центра. По информации канала, помимо уже пересекших границу 677 человек, в Таиланд намерены бежать еще не менее ста бывших работников KK Park.
Власти провинции, полиция и военные начали опрашивать бежавших из колл-центра иностранцев с целью выявления среди них лиц, добровольно работавших в мошенническом бизнесе. Телеканал со ссылкой на слова заместителя губернатора сообщает, что иностранцы, работавшие там подневольно и похищенные на территории Таиланда, будут возвращены в свои страны в рамках взаимодействия с иностранными посольствами в Бангкоке, остальные же будут депортированы в обычном порядке, как нелегально пересекшие границу.
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 18.10.2025
На Бали нашли тело россиянина, сообщили СМИ
