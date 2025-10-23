Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 145 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду журналистам Минобороны РФ.

Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два 155 мм артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.