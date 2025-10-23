https://ria.ru/20251023/svo-2050060366.html
Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО - РИА Новости, 23.10.2025
Подразделения "Юга" заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 145 военнослужащих ВСУ и танк в Донецкой Народной Республике, сообщило в среду журналистам... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T13:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
донецкая народная республика, северск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, спецоперация
