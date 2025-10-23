https://ria.ru/20251023/sud-2050233930.html
Иммиграционный суд США предписал россиянину Постовому покинуть страну
Иммиграционный суд США предписал россиянину Постовому покинуть страну
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Иммиграционный суд США предписал россиянину Денису Постовому, задержанному ранее иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) из-за якобы нарушений условий нахождения в стране, покинуть Соединенные Штаты в течение 45 дней, рассказал РИА Новости его адвокат Уильям Коффилд.
"Иммиграционный суд постановил, что Денис должен добровольно покинуть страну в течение 45 дней. Если он не сделает этого добровольно, его депортируют. Поскольку его всё равно собираются депортировать, я думаю, он попытается уладить вопрос добровольного выезда", - сказал Коффилд.