Рейтинг@Mail.ru
Иммиграционный суд США предписал россиянину Постовому покинуть страну - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:59 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sud-2050233930.html
Иммиграционный суд США предписал россиянину Постовому покинуть страну
Иммиграционный суд США предписал россиянину Постовому покинуть страну - РИА Новости, 23.10.2025
Иммиграционный суд США предписал россиянину Постовому покинуть страну
Иммиграционный суд США предписал россиянину Денису Постовому, задержанному ранее иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) из-за якобы нарушений условий... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T23:59:00+03:00
2025-10-23T23:59:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029753747_0:0:1856:1044_1920x0_80_0_0_c6c9015921bc50d783e33d103de7bcf3.jpg
https://ria.ru/20250717/postovoy-2029744936.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029753747_293:0:1685:1044_1920x0_80_0_0_e07a9002ce39945a831edc2496373510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Иммиграционный суд США предписал россиянину Постовому покинуть страну

Суд предписал Постовому покинуть США в течение 45 дней, иначе его депортируют

© Фото : Pinellas County JailДенис Постовой
Денис Постовой - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Pinellas County Jail
Денис Постовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Иммиграционный суд США предписал россиянину Денису Постовому, задержанному ранее иммиграционной и таможенной полицией США (ICE) из-за якобы нарушений условий нахождения в стране, покинуть Соединенные Штаты в течение 45 дней, рассказал РИА Новости его адвокат Уильям Коффилд.
«
"Иммиграционный суд постановил, что Денис должен добровольно покинуть страну в течение 45 дней. Если он не сделает этого добровольно, его депортируют. Поскольку его всё равно собираются депортировать, я думаю, он попытается уладить вопрос добровольного выезда", - сказал Коффилд.
Автомобиль полиции в США - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Защита Постового обеспокоена затягиванием сроков его операции
17 июля, 17:06
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала