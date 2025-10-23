Рейтинг@Mail.ru
В Белфасте оправдали британца, обвиненного в убийстве 50 лет назад
20:00 23.10.2025 (обновлено: 23:31 23.10.2025)
В Белфасте оправдали британца, обвиненного в убийстве 50 лет назад
В Белфасте оправдали британца, обвиненного в убийстве 50 лет назад - РИА Новости, 23.10.2025
В Белфасте оправдали британца, обвиненного в убийстве 50 лет назад
Суд в Белфасте оправдал британского солдата, обвиненного в убийстве двух демонстрантов-католиков во время событий Кровавого воскресенья в Северной Ирландии в... РИА Новости, 23.10.2025
в мире
северная ирландия
белфаст
великобритания
дэвид кэмерон
северная ирландия
белфаст
великобритания
в мире, северная ирландия, белфаст, великобритания, дэвид кэмерон
В мире, Северная Ирландия, Белфаст, Великобритания, Дэвид Кэмерон
В Белфасте оправдали британца, обвиненного в убийстве 50 лет назад

Sky News: суд оправдал обвиненного в убийстве ирландцев в 1972 году солдата

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
ЛОНДОН, 23 окт - РИА Новости. Суд в Белфасте оправдал британского солдата, обвиненного в убийстве двух демонстрантов-католиков во время событий Кровавого воскресенья в Северной Ирландии в 1972 году, сообщает телеканал Sky News.
Прокуратура Северной Ирландии выдвинула уголовные обвинения против так называемого "солдата F", чья личность не раскрывается, в 2019 году. Позже они были сняты, но возобновлены в 2022 году. Он обвинялся в убийстве ирландцев-католиков Джеймса Рэя и Уильяма Маккинни во время беспорядков 30 января 1972 года в районе Богсайд североирландского города Дерри (Лондондерри). Тогда солдаты 1-го батальона парашютного полка Великобритании расстреляли демонстрацию местных жителей, которые пришли на марш Ассоциации в защиту гражданских прав Северной Ирландии.
"Бывший десантник, обвиняемый в убийстве двух мирных жителей в ходе событий Кровавого воскресенья в Северной Ирландии 53 года назад, был признан невиновным", - говорится в сообщении телеканала.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В Британии более 60 человек будут судить за поддержку Palestine Action
15 августа, 23:32
Как сообщается, Королевский суд Белфаста также признал солдата невиновным в пяти покушениях на убийство. Сам бывший десантник отрицал все обвинения. Вынося свое решение, судья Патрик Линч заявил, что доказательств, представленных против обвиняемого, недостаточно для вынесения обвинительного приговора.
Кьяран Шилс, адвокат, представляющий интересы семей жертв, заявил, что в этом деле нет права на апелляцию. При этом семьи погибших заявили о намерении продолжить кампанию по восстановлению справедливости, а первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил в соцсетях заявила, что продолжит поддержку их попыток добиться справедливости.
По данным британской армии, в ходе событий 1972 года более 20 солдат открыли огонь по демонстрантам, сделав в общей сложности 108 выстрелов. Тринадцать человек были убиты на месте, некоторые были застрелены в спину, когда пытались бежать. Четырнадцать человек были ранены, один из раненых скончался позже в больнице. Кровавое воскресенье стало одним из самых жестких столкновений в истории конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии. Расстрел демонстрантов оказал существенное влияние на общественные настроения в Северной Ирландии.
Официальное расследование по делу о расстреле участников марша, проведенное под председательством лорда Уиджери в 1972 году, продлилось всего 11 недель. В итоговом докладе Widgery Report власти полностью оправдали военных, заявив, что те начали стрелять в ответ на выстрелы из толпы. Однако родственники погибших и очевидцы не согласились с этими выводами.
В 2010 году премьер Великобритании Дэвид Кэмерон представил парламенту доклад по итогам расследования событий Кровавого воскресенья. Премьер сказал, что участники протестов, убитые 30 января 1972 года в Лондондерри, были невиновны, и никто из них не был вооружен. Он отметил, что солдаты британской армии начали стрельбу без предупреждения. Дэвид Кэмерон принес официальные извинения за расстрел католических демонстрантов в Северной Ирландии, назвав его неоправданным.
Дерево Робин Гуда в Британии - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Британии двух мужчин признали виновными в спиле дерева Робин Гуда
9 мая, 14:58
 
В миреСеверная ИрландияБелфастВеликобританияДэвид Кэмерон
 
 
