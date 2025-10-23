В Белфасте оправдали британца, обвиненного в убийстве 50 лет назад

ЛОНДОН, 23 окт - РИА Новости. Суд в Белфасте оправдал британского солдата, обвиненного в убийстве двух демонстрантов-католиков во время событий Кровавого воскресенья в Северной Ирландии в 1972 году, сообщает телеканал Суд в Белфасте оправдал британского солдата, обвиненного в убийстве двух демонстрантов-католиков во время событий Кровавого воскресенья в Северной Ирландии в 1972 году, сообщает телеканал Sky News

Прокуратура Северной Ирландии выдвинула уголовные обвинения против так называемого "солдата F", чья личность не раскрывается, в 2019 году. Позже они были сняты, но возобновлены в 2022 году. Он обвинялся в убийстве ирландцев-католиков Джеймса Рэя и Уильяма Маккинни во время беспорядков 30 января 1972 года в районе Богсайд североирландского города Дерри (Лондондерри). Тогда солдаты 1-го батальона парашютного полка Великобритании расстреляли демонстрацию местных жителей, которые пришли на марш Ассоциации в защиту гражданских прав Северной Ирландии.

"Бывший десантник, обвиняемый в убийстве двух мирных жителей в ходе событий Кровавого воскресенья в Северной Ирландии 53 года назад, был признан невиновным", - говорится в сообщении телеканала.

Как сообщается, Королевский суд Белфаста также признал солдата невиновным в пяти покушениях на убийство. Сам бывший десантник отрицал все обвинения. Вынося свое решение, судья Патрик Линч заявил, что доказательств, представленных против обвиняемого, недостаточно для вынесения обвинительного приговора.

Кьяран Шилс, адвокат, представляющий интересы семей жертв, заявил, что в этом деле нет права на апелляцию. При этом семьи погибших заявили о намерении продолжить кампанию по восстановлению справедливости, а первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил в соцсетях заявила, что продолжит поддержку их попыток добиться справедливости.

По данным британской армии, в ходе событий 1972 года более 20 солдат открыли огонь по демонстрантам, сделав в общей сложности 108 выстрелов. Тринадцать человек были убиты на месте, некоторые были застрелены в спину, когда пытались бежать. Четырнадцать человек были ранены, один из раненых скончался позже в больнице. Кровавое воскресенье стало одним из самых жестких столкновений в истории конфликта между протестантами и католиками в Северной Ирландии. Расстрел демонстрантов оказал существенное влияние на общественные настроения в Северной Ирландии.

Официальное расследование по делу о расстреле участников марша, проведенное под председательством лорда Уиджери в 1972 году, продлилось всего 11 недель. В итоговом докладе Widgery Report власти полностью оправдали военных, заявив, что те начали стрелять в ответ на выстрелы из толпы. Однако родственники погибших и очевидцы не согласились с этими выводами.