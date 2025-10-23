Суд над подозреваемым в покушении на Зеленского начнется в ноябре

ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Судебный процесс над Павлом К., которого польские правоохранительные органы обвиняют в планировании покушения на Владимира Зеленского, должен начаться в ноябре в польском Окружном суде Замостья, передает агентство РАР со ссылкой на пресс-службу суда.
Как указал пресс-секретарь Окружного суда Замостья, судья Павел Тобала, предварительное слушание по делу назначено на 25 ноября в 9.00 (10.00 мск), а следующее — на тот же день в 9.30 (10.30 мск).
"Сначала состоится предварительное слушание, на котором стороны согласуют дальнейший ход разбирательства, даты и ходатайства о представлении доказательств. Первое слушание назначено на полчаса позже", — пояснил он.
Гражданин Польши Павел К. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности 17 апреля 2024 года в Люблинском воеводстве. У него, среди прочего, было обнаружено огнестрельное оружие. Мужчина был арестован.
В материалах следствия утверждается, что подозреваемый якобы заявил о своей готовности сотрудничать с военной разведкой РФ и установил контакты с гражданами России, непосредственно участвовавшими в конфликте на Украине. При этом никаких конкретных доказательств намерений задержанного сотрудничать с Россией не приводится.
Ранее Национальная прокуратура утверждала, что в задачи задержанного входил сбор и передача информации, касающейся безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Эта деятельность якобы была направлена на содействие российским спецслужбам в планировании "возможного покушения на главу иностранного государства, а именно на Зеленского", утверждало польское ведомство. При этом никаких доказательств того, что информация собиралась именно с целью покушения на Зеленского, не приводилось.