Рейтинг@Mail.ru
Суд над подозреваемым в покушении на Зеленского начнется в ноябре - РИА Новости, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sud-2050172636.html
Суд над подозреваемым в покушении на Зеленского начнется в ноябре
Суд над подозреваемым в покушении на Зеленского начнется в ноябре - РИА Новости, 23.10.2025
Суд над подозреваемым в покушении на Зеленского начнется в ноябре
Судебный процесс над Павлом К., которого польские правоохранительные органы обвиняют в планировании покушения на Владимира Зеленского, должен начаться в ноябре... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T18:32:00+03:00
2025-10-23T18:32:00+03:00
в мире
россия
польша
люблинское воеводство
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/59/1064285916_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_df294a49649b4022af6fa205ca36fccd.jpg
https://ria.ru/20251023/lugansk-2050125162.html
россия
польша
люблинское воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106428/59/1064285916_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_d303f48f4d31ddf5d035bbb0c350e930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, люблинское воеводство, владимир зеленский
В мире, Россия, Польша, Люблинское воеводство, Владимир Зеленский
Суд над подозреваемым в покушении на Зеленского начнется в ноябре

Суд над подозреваемым в подготовке покушения на Зеленского пройдет 25 ноября

© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Судебный процесс над Павлом К., которого польские правоохранительные органы обвиняют в планировании покушения на Владимира Зеленского, должен начаться в ноябре в польском Окружном суде Замостья, передает агентство РАР со ссылкой на пресс-службу суда.
Как указал пресс-секретарь Окружного суда Замостья, судья Павел Тобала, предварительное слушание по делу назначено на 25 ноября в 9.00 (10.00 мск), а следующее — на тот же день в 9.30 (10.30 мск).
"Сначала состоится предварительное слушание, на котором стороны согласуют дальнейший ход разбирательства, даты и ходатайства о представлении доказательств. Первое слушание назначено на полчаса позже", — пояснил он.
Гражданин Польши Павел К. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности 17 апреля 2024 года в Люблинском воеводстве. У него, среди прочего, было обнаружено огнестрельное оружие. Мужчина был арестован.
В материалах следствия утверждается, что подозреваемый якобы заявил о своей готовности сотрудничать с военной разведкой РФ и установил контакты с гражданами России, непосредственно участвовавшими в конфликте на Украине. При этом никаких конкретных доказательств намерений задержанного сотрудничать с Россией не приводится.
Ранее Национальная прокуратура утверждала, что в задачи задержанного входил сбор и передача информации, касающейся безопасности аэропорта Жешув-Ясенка. Эта деятельность якобы была направлена на содействие российским спецслужбам в планировании "возможного покушения на главу иностранного государства, а именно на Зеленского", утверждало польское ведомство. При этом никаких доказательств того, что информация собиралась именно с целью покушения на Зеленского, не приводилось.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Мирошник рассказал, как в Луганске воспринимают режим Зеленского
Вчера, 16:57
 
В миреРоссияПольшаЛюблинское воеводствоВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала