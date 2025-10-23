https://ria.ru/20251023/sud-2050112727.html
Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска
Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска - РИА Новости, 23.10.2025
Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска
Апелляционный военный суд ужесточил приговор троим иностранным студентам, обучавшимся в университете Брянска, они получили новые сроки от 10,5 до 13 лет по делу РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T16:11:00+03:00
2025-10-23T16:11:00+03:00
2025-10-23T16:11:00+03:00
происшествия
брянск
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251022/vsu-2049791751.html
брянск
россия
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска
Суд ужесточил приговор троим студентам из Брянска за оправдание терроризма
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Апелляционный военный суд ужесточил приговор троим иностранным студентам, обучавшимся в университете Брянска, они получили новые сроки от 10,5 до 13 лет по делу об участии в террористическом сообществе и публичном оправдании терроризма, сообщили в региональной прокуратуре.
В апреле в прокуратуре Брянской области и СУСК РФ по региону сообщали, что по приговору 2-го Западного окружного военного суда трое обучавшихся в университете Брянска иностранных студентов получили от 6 до 9 лет заключения за участие в террористическом сообществе и публичное оправдание терроризма.
Отмечалось, что в 2022 году студенты вступили в интернет-мессенджер сообщества, преследующего цели запрещенной в РФ международной террористической организации, занимались оправданием ее идеологии и пропагандой ее деятельности. Один из фигурантов разместил в социальной сети доступную всем видеозапись и текст с оправданием идеологии терроризма.
По данным прокуратуры, приговор был обжалован в апелляционном порядке: государственный обвинитель оспорил судебное решение "в связи с назначением несправедливого наказания вследствие его мягкости".
"Апелляционный военный суд удовлетворил представление государственного обвинителя. Приговор изменен: 20-летнему фигуранту усилено наказание с 6 лет до 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части – в колонии строгого режима, его соучастникам наказание усилено с 8 лет до 11 лет лишения свободы и с 9 лет до 13 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
При этом, как уточняется, сторона защиты просила о смягчении наказания, но апелляционные жалобы осужденных и их защиты суд не удовлетворил.