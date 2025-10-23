Рейтинг@Mail.ru
Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска - РИА Новости, 23.10.2025
16:11 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sud-2050112727.html
Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска
Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска - РИА Новости, 23.10.2025
Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска
происшествия
брянск
россия
брянская область
брянск
россия
брянская область
происшествия, брянск, россия, брянская область
Происшествия, Брянск, Россия, Брянская область
Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска

Суд ужесточил приговор троим студентам из Брянска за оправдание терроризма

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Апелляционный военный суд ужесточил приговор троим иностранным студентам, обучавшимся в университете Брянска, они получили новые сроки от 10,5 до 13 лет по делу об участии в террористическом сообществе и публичном оправдании терроризма, сообщили в региональной прокуратуре.
В апреле в прокуратуре Брянской области и СУСК РФ по региону сообщали, что по приговору 2-го Западного окружного военного суда трое обучавшихся в университете Брянска иностранных студентов получили от 6 до 9 лет заключения за участие в террористическом сообществе и публичное оправдание терроризма.
Отмечалось, что в 2022 году студенты вступили в интернет-мессенджер сообщества, преследующего цели запрещенной в РФ международной террористической организации, занимались оправданием ее идеологии и пропагандой ее деятельности. Один из фигурантов разместил в социальной сети доступную всем видеозапись и текст с оправданием идеологии терроризма.
По данным прокуратуры, приговор был обжалован в апелляционном порядке: государственный обвинитель оспорил судебное решение "в связи с назначением несправедливого наказания вследствие его мягкости".
"Апелляционный военный суд удовлетворил представление государственного обвинителя. Приговор изменен: 20-летнему фигуранту усилено наказание с 6 лет до 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части – в колонии строгого режима, его соучастникам наказание усилено с 8 лет до 11 лет лишения свободы и с 9 лет до 13 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.
При этом, как уточняется, сторона защиты просила о смягчении наказания, но апелляционные жалобы осужденных и их защиты суд не удовлетворил.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
В Сочи задержали россиянина, сотрудничавшего с проукраинскими террористами
22 октября, 11:24
 
ПроисшествияБрянскРоссияБрянская область
 
 
