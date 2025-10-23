Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Апелляционный военный суд ужесточил приговор троим иностранным студентам, обучавшимся в университете Брянска, они получили новые сроки от 10,5 до 13 лет по делу об участии в террористическом сообществе и публичном оправдании терроризма, сообщили в региональной прокуратуре.

В апреле в прокуратуре Брянской области и СУСК РФ по региону сообщали, что по приговору 2-го Западного окружного военного суда трое обучавшихся в университете Брянска иностранных студентов получили от 6 до 9 лет заключения за участие в террористическом сообществе и публичное оправдание терроризма.

Отмечалось, что в 2022 году студенты вступили в интернет-мессенджер сообщества, преследующего цели запрещенной в РФ международной террористической организации, занимались оправданием ее идеологии и пропагандой ее деятельности. Один из фигурантов разместил в социальной сети доступную всем видеозапись и текст с оправданием идеологии терроризма.

По данным прокуратуры, приговор был обжалован в апелляционном порядке: государственный обвинитель оспорил судебное решение "в связи с назначением несправедливого наказания вследствие его мягкости".

"Апелляционный военный суд удовлетворил представление государственного обвинителя. Приговор изменен: 20-летнему фигуранту усилено наказание с 6 лет до 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а оставшейся части – в колонии строгого режима, его соучастникам наказание усилено с 8 лет до 11 лет лишения свободы и с 9 лет до 13 лет лишения свободы", – говорится в сообщении.