Военный суд 11 ноября начнет рассматривать дело политика Гозмана*
15:25 23.10.2025 (обновлено: 15:26 23.10.2025)
Военный суд 11 ноября начнет рассматривать дело политика Гозмана*
Второй западный окружной военный суд 11 ноября начнет заочно рассматривать уголовное дело политика Леонида Гозмана * об оправдании терроризма, сообщили РИА...
россия, происшествия
Россия, Происшествия
Военный суд 11 ноября начнет рассматривать дело политика Гозмана*

Суд 11 ноября заочно рассмотрит дело Гозмана об оправдании терроризма

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Гозман*
Леонид Гозман* - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Гозман*. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд 11 ноября начнет заочно рассматривать уголовное дело политика Леонида Гозмана * об оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Судебное заседание назначено на 11 ноября 2025 года в 10.00",- сказал собеседник агентства.
* признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов
Борис Акунин* - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Акунина* ждет заочный суд по делу об обязанностях иноагента
Вчера, 10:36
 
РоссияПроисшествия
 
 
