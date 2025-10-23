https://ria.ru/20251023/sud-2050100446.html
Военный суд 11 ноября начнет рассматривать дело политика Гозмана*
Военный суд 11 ноября начнет рассматривать дело политика Гозмана* - РИА Новости, 23.10.2025
Военный суд 11 ноября начнет рассматривать дело политика Гозмана*
Второй западный окружной военный суд 11 ноября начнет заочно рассматривать уголовное дело политика Леонида Гозмана * об оправдании терроризма, сообщили РИА...
2025-10-23T15:25:00+03:00
2025-10-23T15:25:00+03:00
2025-10-23T15:26:00+03:00
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18798/65/187986588_0:395:2675:1900_1920x0_80_0_0_0826bc38a1018736b1b978209076d026.jpg
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18798/65/187986588_8:0:2675:2000_1920x0_80_0_0_ebc3ee81eae13e623b4bb1ce1a814fe6.jpg
россия, происшествия
Военный суд 11 ноября начнет рассматривать дело политика Гозмана*
Суд 11 ноября заочно рассмотрит дело Гозмана об оправдании терроризма