Прозоров попросил рассмотреть дело о покушении без него
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sud-2050096297.html
Прозоров попросил рассмотреть дело о покушении без него
Прозоров попросил рассмотреть дело о покушении без него
Прозоров попросил рассмотреть дело о покушении без него
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров попросил суд рассмотреть без его участия уголовное дело о покушении на него в апреле 2024 года, передает корреспондент РИА
2025-10-23T15:14:00+03:00
2025-10-23T15:14:00+03:00
Прозоров попросил рассмотреть дело о покушении без него

Экс-подполковник СБУ Прозоров попросил рассмотреть дело о покушении без него

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров попросил суд рассмотреть без его участия уголовное дело о покушении на него в апреле 2024 года, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"В адрес суда поступило ходатайство от Прозорова, просит рассмотреть дело без его присутствия", - зачитал письмо судья.
После этого он объявил перерыв. В четверг суд планировал допросить ранее осужденного по делу Ростислава Журавлева, однако его адвокат не явился, заседание отложено до прихода адвоката.
Суд рассматривает по существу уголовного дело в отношении Владимира Головченко и Ивана Паскаря.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.
ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля 2024 года. Также были арестованы гражданин Украины Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь.
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.
Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, уточнил РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.
В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.
Прозоров, как ранее сообщала прокуратура Москвы, неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ.
Второй западный окружной военный суд в середине августа приговорил Журавлева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Вину также признал Головченко, тогда как Паскарь заявляет, что к преступлению не причастен.
