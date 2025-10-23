Прозоров попросил рассмотреть дело о покушении без него

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров попросил суд рассмотреть без его участия уголовное дело о покушении на него в апреле 2024 года, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

"В адрес суда поступило ходатайство от Прозорова, просит рассмотреть дело без его присутствия", - зачитал письмо судья.

После этого он объявил перерыв. В четверг суд планировал допросить ранее осужденного по делу Ростислава Журавлева , однако его адвокат не явился, заседание отложено до прихода адвоката.

Суд рассматривает по существу уголовного дело в отношении Владимира Головченко и Ивана Паскаря.

Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте 2024 года прибыл в Россию , получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминиро вал To yota Land Cruiser Prado Прозорова. Бомба сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля того же года при запуске двигателя автомобиля, Прозоров пострадал незначительно.

ФСБ сообщила о задержании Головченко 16 апреля 2024 года. Также были арестованы гражданин Украины Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь.

По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина – она объявлена в международный розыск и заочно арестована в РФ.

Житель Луганска и гражданин Украины Журавлев сделал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него – по просьбе своей гражданской супруги Хрестиной, уточнил РИА Новости его адвокат Артур Абациев. В апреле 2024 года Хрестина попросила Журавлева перевести 10 тысяч рублей Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву.

В конце декабря 2024 года был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант - Максим Чупрун.

Прозоров, как ранее сообщала прокуратура Москвы, неоднократно разоблачал противоправную деятельность вооруженных формирований СБУ

Второй западный окружной военный суд в середине августа приговорил Журавлева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 500 тысяч рублей. Он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.