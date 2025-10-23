Суд в Екатеринбурге продлил арест редактору URA.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил на полгода арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Аллаярову продлить арест по 13 апреля", – сказала судья Юлия Меркулова.

Судья добавила, что следующее заседание пройдет 28 октября в 9.30 мск.

В четверг в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоялось первое заседание по существу уголовного дела Аллаярова, на процесс пришло порядка сорока журналистов, как коллег его издания, так и из других СМИ.

В первые минуты заседания представитель прокуратуры заявил о необходимости продления ареста журналисту на полгода. При этом он уточнил у редактора, есть ли у того хронические заболевания, на что Аллаяров ответил положительно, добавив, что постоянный приём лекарств не осуществляется "из-за условий СИЗО".

"Домашний арест", – ответил Аллаяров на вопрос судьи Меркуловой, какую меру он для себя видит.

Редактор отметил, что для такой меры у него есть съёмная квартира, собственник которой выразил на "это согласие". "А продукты вам кто будет покупать в случае домашнего ареста?" – спросила судья. "Есть ряд знакомых", – подтвердил журналист.

"Сопротивления при задержании не оказывал, скрыться не хотел и не хочу и готов свою позицию отстаивать в открытом судебном заседании. Прошу ходатайство прокуратуры отклонить", – высказался подсудимый.

В суд также была приглашена собственник квартиры, которая подчеркнула, что согласна, чтобы журналист находился под домашним арестом в её жилище.

Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест.

Аллаяров свою вину не признает. Как поясняли РИА Новости в объединеннной пресс-службе судов региона, Карпов заключил досудебное соглашение, а это значит, что его процесс пройдет в особом режиме.

По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок У МВД России по Екатеринбургу "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился.

Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок Аллаяров передал Карпову взятку в 120 тысяч рублей лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.