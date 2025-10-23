Рейтинг@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге продлил арест редактору URA.RU
14:37 23.10.2025 (обновлено: 17:06 23.10.2025)
Суд в Екатеринбурге продлил арест редактору URA.RU
Суд в Екатеринбурге продлил арест редактору URA.RU - РИА Новости, 23.10.2025
Суд в Екатеринбурге продлил арест редактору URA.RU
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил на полгода арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки своему... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
екатеринбург
урал
ura.ru
екатеринбург
урал
происшествия, екатеринбург, урал, ura.ru
Происшествия, Екатеринбург, Урал, Ura.ru
Суд в Екатеринбурге продлил арест редактору URA.RU

Суд в Екатеринбурге продлил на полгода арест редактору URA.RU Аллаярову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил на полгода арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, обвиняемому в даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Аллаярову продлить арест по 13 апреля", – сказала судья Юлия Меркулова.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Суд ужесточил приговор троим иностранным студентам из Брянска
Вчера, 16:11
Судья добавила, что следующее заседание пройдет 28 октября в 9.30 мск.
В четверг в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга состоялось первое заседание по существу уголовного дела Аллаярова, на процесс пришло порядка сорока журналистов, как коллег его издания, так и из других СМИ.
В первые минуты заседания представитель прокуратуры заявил о необходимости продления ареста журналисту на полгода. При этом он уточнил у редактора, есть ли у того хронические заболевания, на что Аллаяров ответил положительно, добавив, что постоянный приём лекарств не осуществляется "из-за условий СИЗО".
"Домашний арест", – ответил Аллаяров на вопрос судьи Меркуловой, какую меру он для себя видит.
Редактор отметил, что для такой меры у него есть съёмная квартира, собственник которой выразил на "это согласие". "А продукты вам кто будет покупать в случае домашнего ареста?" – спросила судья. "Есть ряд знакомых", – подтвердил журналист.
"Сопротивления при задержании не оказывал, скрыться не хотел и не хочу и готов свою позицию отстаивать в открытом судебном заседании. Прошу ходатайство прокуратуры отклонить", – высказался подсудимый.
В суд также была приглашена собственник квартиры, которая подчеркнула, что согласна, чтобы журналист находился под домашним арестом в её жилище.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции № 10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест.
Аллаяров свою вину не признает. Как поясняли РИА Новости в объединеннной пресс-службе судов региона, Карпов заключил досудебное соглашение, а это значит, что его процесс пройдет в особом режиме.
По версии следствия, редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в телефонном разговоре предложил своему дяде Андрею Карпову, бывшему на тот момент начальником отдела уголовного розыска, вознаграждение за передачу оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу "для последующих публикаций на сайте информагентства", тот согласился.
Следствие утверждает, что с мая 2024 по март 2025 года за незаконное получение оперативных сводок Аллаяров передал Карпову взятку в 120 тысяч рублей лично, так и путем зачисления на банковские карты Карпова и членов его семьи, которыми тот пользовался.
В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Карпов получал деньги, но совсем "от другого представителя екатеринбургского СМИ".
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Суд прекратил дело против экс-главы Вологды Шулепова
Вчера, 14:34
 
ПроисшествияЕкатеринбургУралUra.ru
 
 
Заголовок открываемого материала