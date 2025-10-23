Рейтинг@Mail.ru
14:16 23.10.2025 (обновлено: 16:38 23.10.2025)
Верховный суд оставил в силе решение об изъятии акций Ивановского завода
россия, ивановская область, генеральная прокуратура рф, ростех, второй арбитражный апелляционный суд, общество
Россия, Ивановская область, Генеральная прокуратура РФ, Ростех, Второй арбитражный апелляционный суд, Общество
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отменила судебные акты апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение арбитражного суда Ивановской области, который по иску Генпрокуратуры РФ истребовал в пользу государства акции ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" и связанных с ним предприятий, сообщила пресс-служба ВС РФ.
"Судебная коллегия по экономическим спорам отменила постановления апелляции и кассации, оставив в силе решение первой инстанции", - говорится в сообщении.
В ходе судебного разбирательства, отмечает пресс-служба, "установлено, что в декабре 1992 года комитет по управлению имуществом администрации Ивановской области принял решение о преобразовании Ивановского завода тяжелого станкостроения, имеющего стратегическое значение для обороны и безопасности страны, в акционерное общество и утвердил план приватизации, после чего имущество предприятия было внесено в уставный капитал".
"В отсутствие необходимого в таких случаях решения правительства Российской Федерации указанные действия по распоряжению государственным предприятием совершены с превышением полномочий. В результате имущество незаконно выбыло из владения Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.
В феврале 2024 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об истребовании в пользу государства акций ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", находившихся в собственности Владимира Бажанова, его сына Михаила, АО "ИЗТС", ООО "Техинвест" и ООО "Инвестпроект", а также акций АО "ИЗТС" и долей ООО "Станки и инструмент".
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, однако Второй арбитражный апелляционный суд решение отменил и в иске отказал. Апелляцию в январе этого года поддержал арбитражный суд Волго-Вятского округа. Судья ВС РФ Наталья Чучунова, рассмотрев кассации Генпрокуратуры и корпорации "Ростех" на эти судебные акты, в марте не стала передавать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Но после нескольких жалоб на ее решение зампред суда Игорь Крупнов все-таки передал дело на пересмотр.
Как ранее заявляли в "Ростехе", результатом "сомнительной приватизации" ИЗТС стало то, что частные собственники раздробили крупнейший станкостроительный завод на мелкие предприятия и фактически уничтожили некогда крупнейшую производственную площадку.
Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Плеса
РоссияИвановская областьГенеральная прокуратура РФРостехВторой арбитражный апелляционный судОбщество
 
 
