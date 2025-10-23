Верховный суд оставил в силе решение об изъятии акций Ивановского завода

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России отменила судебные акты апелляционной и кассационной инстанций и оставила в силе решение арбитражного суда Ивановской области, который по иску Генпрокуратуры РФ истребовал в пользу государства акции ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" и связанных с ним предприятий, сообщила пресс-служба ВС РФ.

"Судебная коллегия по экономическим спорам отменила постановления апелляции и кассации, оставив в силе решение первой инстанции", - говорится в сообщении.

В ходе судебного разбирательства, отмечает пресс-служба, "установлено, что в декабре 1992 года комитет по управлению имуществом администрации Ивановской области принял решение о преобразовании Ивановского завода тяжелого станкостроения, имеющего стратегическое значение для обороны и безопасности страны, в акционерное общество и утвердил план приватизации, после чего имущество предприятия было внесено в уставный капитал".

"В отсутствие необходимого в таких случаях решения правительства Российской Федерации указанные действия по распоряжению государственным предприятием совершены с превышением полномочий. В результате имущество незаконно выбыло из владения Российской Федерации", - подчеркивается в сообщении.

В феврале 2024 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об истребовании в пользу государства акций ОАО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", находившихся в собственности Владимира Бажанова, его сына Михаила, АО "ИЗТС", ООО "Техинвест" и ООО "Инвестпроект", а также акций АО "ИЗТС" и долей ООО "Станки и инструмент".

Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, однако Второй арбитражный апелляционный суд решение отменил и в иске отказал. Апелляцию в январе этого года поддержал арбитражный суд Волго-Вятского округа. Судья ВС РФ Наталья Чучунова, рассмотрев кассации Генпрокуратуры и корпорации "Ростех" на эти судебные акты, в марте не стала передавать дело для пересмотра Судебной коллегией по экономическим спорам. Но после нескольких жалоб на ее решение зампред суда Игорь Крупнов все-таки передал дело на пересмотр.