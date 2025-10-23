Суд обратил в доход государства имущество экс-главы Плеса

Рейтинг@Mail.ru
13:26 23.10.2025
Суд в Ивановской области удовлетворил иск об обращении в доход государства недвижимости, долей участия в компаниях и незаконно полученных доходов более чем на 1 РИА Новости, 23.10.2025
происшествия, ивановская область, россия, плес , генеральная прокуратура рф
Происшествия, Ивановская область, Россия, Плес , Генеральная прокуратура РФ
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Суд в Ивановской области удовлетворил иск об обращении в доход государства недвижимости, долей участия в компаниях и незаконно полученных доходов более чем на 1 миллиард рублей с бывшего главы Плеса Алексея Шевцова*, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
"Приволжский районный суд Ивановской области рассмотрел иск прокурора Ивановской области к бывшему депутату совета Плесского городского поселения и бывшему главе Плесского городского поселения Алексею Шевцову*… и связанным с ним физическим и юридическим лицам об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимого имущества, денежных средств и долей в коммерческих организациях", - говорится в сообщении.
В сентябре Генпрокуратура сообщила, что прокуратура Ивановской области требует взыскать с Шевцова* более миллиарда рублей коррупционных доходов и обратить в доход государства 150 объектов недвижимости. В ведомстве пояснили, что на протяжении 10 лет вплоть до 2015 года Шевцов* являлся депутатом местного представительного органа, а в 2010-2011 годах был главой поселения. В нарушение установленных требований он фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе. В бизнес-активность Шевцова* были вовлечены его родственники и доверенные лица, а также организована сеть взаимосвязанных юридических лиц.
* Признан иностранным агентом в России
Экс-мэр Плеса оформил на родных две трети городской недвижимости
Вчера, 01:38
 
Происшествия
 
 
