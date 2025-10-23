Рейтинг@Mail.ru
Суд продолжит рассмотрение дела экс-чиновника по делу о выращивании конопли
12:51 23.10.2025
https://ria.ru/20251023/sud-2050056562.html
Суд продолжит рассмотрение дела экс-чиновника по делу о выращивании конопли
Суд продолжит рассмотрение дела экс-чиновника по делу о выращивании конопли - РИА Новости, 23.10.2025
Суд продолжит рассмотрение дела экс-чиновника по делу о выращивании конопли
Дело в отношении бывшего начальника отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Игоря... РИА Новости, 23.10.2025
происшествия
свердловская область
екатеринбург
происшествия, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург
Суд продолжит рассмотрение дела экс-чиновника по делу о выращивании конопли

Суд продолжит рассматривать дело экс-чиновника по делу о конопли в ноябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Дело в отношении бывшего начальника отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Игоря Крупского и его сообщника, обвиняемых в выращивании и сбыте конопли, суд продолжит рассматривать в ноябре, отложив заседание для вызова свидетелей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Крупский был арестован по делу о выращивании конопли 13 января, сообщали РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга. В июне Крупскому была смягчена мера пресечения на запрет определенных действий. В правоохранительных органах рассказали агентству, что, по данным следствия, экс-чиновник с подельниками выращивал в нарколаборатории, под которую были переоборудованы несколько железнодорожных контейнеров, каннабис – всего 143 куста. Помимо этого, в одном из помещений на территории, где располагалась лаборатория, из незаконного оборота изъято 18 мешков готовой к фасовке конопли.
Крупский, как и его сообщник Соколов, обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере, незаконном культивировании таковых растений, совершенном организованной группой, незаконном сбыте и пересылке таковых растений в крупном размере организованной группой и покушении на таковые действия. Соколов также обвиняется в хранении в значительном размере.
Первое заседание суда по этому делу состоялось в среду.
"Суд перешел к судебному следствию, в судебном заседании установлен порядок исследования доказательств по делу. Судебное заседание отложено на 11.11.2025 10.00 для вызова свидетелей", - говорится в сообщении пресс-службы судов региона.
Сообщается также, что в ходе заседания 22 октября было оглашено обвинительное заключение и заслушано отношение подсудимых к предъявленному обвинению. Крупский признал вину в культивировании, а Соколов - в хранении наркотического средства, обнаруженного в результате обыска. По остальным обвинениям подсудимые вины не признают.
