Суд продолжит рассмотрение дела экс-чиновника по делу о выращивании конопли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Дело в отношении бывшего начальника отдела земледелия и семеноводства свердловского министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Игоря Крупского и его сообщника, обвиняемых в выращивании и сбыте конопли, суд продолжит рассматривать в ноябре, отложив заседание для вызова свидетелей, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Крупский был арестован по делу о выращивании конопли 13 января, сообщали РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга . В июне Крупскому была смягчена мера пресечения на запрет определенных действий. В правоохранительных органах рассказали агентству, что, по данным следствия, экс-чиновник с подельниками выращивал в нарколаборатории, под которую были переоборудованы несколько железнодорожных контейнеров, каннабис – всего 143 куста. Помимо этого, в одном из помещений на территории, где располагалась лаборатория, из незаконного оборота изъято 18 мешков готовой к фасовке конопли.

Крупский, как и его сообщник Соколов, обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере, незаконном культивировании таковых растений, совершенном организованной группой, незаконном сбыте и пересылке таковых растений в крупном размере организованной группой и покушении на таковые действия. Соколов также обвиняется в хранении в значительном размере.

Первое заседание суда по этому делу состоялось в среду.

"Суд перешел к судебному следствию, в судебном заседании установлен порядок исследования доказательств по делу. Судебное заседание отложено на 11.11.2025 10.00 для вызова свидетелей", - говорится в сообщении пресс-службы судов региона.