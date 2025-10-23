Суд в Калининграде вынес приговор двум украинцам за шпионаж

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил двоих граждан Украины к 15 и 16 годам за шпионаж, незаконное пересечение границы и попытку похищения ребенка, сообщает пресс-служба областного суда.

ФСБ в октябре сообщала, что пресекла шпионскую деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленную на нанесение ущерба безопасности России . Сотрудники военной разведки Украины предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы , однако были задержаны органами безопасности. Сопутствующей целью операции являлось похищение и вывоз из РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР минобороны Украины.

Калининградский областной суд назначил им наказание…. М. – 16 лет лишения свободы, К. – 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что по заданию иностранной разведки двое граждан Украины, 25-летний М. и 41-летний К., действуя на приграничной территории со стороны Литвы, собрали сведения, в том числе с использованием технических средств, о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения преступлений на территории России. 26 декабря 2023 года они незаконно пересекли границу РФ и были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ совместно с УФСБ России по Калининградской области

Впоследствии выяснилось, что сопутствующей целью операции являлось похищение с территории Российской Федерации малолетнего ребенка - гражданина России, который проживает здесь с матерью, для перемещения его на территорию Литвы с целью последующей передачи отцу, являющемуся сотрудником министерства обороны Украины.