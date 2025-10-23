Рейтинг@Mail.ru
Суд в Калининграде вынес приговор двум украинцам за шпионаж
12:49 23.10.2025
Суд в Калининграде вынес приговор двум украинцам за шпионаж
Суд в Калининграде приговорил двоих граждан Украины к 15 и 16 годам за шпионаж, незаконное пересечение границы и попытку похищения ребенка
Суд в Калининграде вынес приговор двум украинцам за шпионаж

Суд в Калининграде приговорил двух украинцев к 15 и 16 годам за шпионаж

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил двоих граждан Украины к 15 и 16 годам за шпионаж, незаконное пересечение границы и попытку похищения ребенка, сообщает пресс-служба областного суда.
ФСБ в октябре сообщала, что пресекла шпионскую деятельность сотрудников украинских спецслужб, направленную на нанесение ущерба безопасности России. Сотрудники военной разведки Украины предприняли попытку незаконного проникновения на территорию России из Литвы, однако были задержаны органами безопасности. Сопутствующей целью операции являлось похищение и вывоз из РФ несовершеннолетнего гражданина России, отцом которого является сотрудник ГУР минобороны Украины.
"Калининградский областной суд назначил им наказание…. М. – 16 лет лишения свободы, К. – 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Суд установил, что по заданию иностранной разведки двое граждан Украины, 25-летний М. и 41-летний К., действуя на приграничной территории со стороны Литвы, собрали сведения, в том числе с использованием технических средств, о защищенности российско-литовского участка госграницы для возможной последующей нелегальной заброски агентуры и совершения преступлений на территории России. 26 декабря 2023 года они незаконно пересекли границу РФ и были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ совместно с УФСБ России по Калининградской области.
Впоследствии выяснилось, что сопутствующей целью операции являлось похищение с территории Российской Федерации малолетнего ребенка - гражданина России, который проживает здесь с матерью, для перемещения его на территорию Литвы с целью последующей передачи отцу, являющемуся сотрудником министерства обороны Украины.
Фигурантов признали виновными по ст. 276 УК РФ (шпионаж), ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), ч. 3 ст. 30, пп. "а, д, з", ч. 2 статьи 126 УК РФ (покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений).
