https://ria.ru/20251023/sud-2049978658.html
Суд возвратил иск о взыскании долга по коммуналке с актрисы Бледанс
Суд возвратил иск о взыскании долга по коммуналке с актрисы Бледанс - РИА Новости, 23.10.2025
Суд возвратил иск о взыскании долга по коммуналке с актрисы Бледанс
Московский суд вернул исковое заявление Мосводоканалу, который требовал взыскания долга по оплате коммунальных платежей с актрисы Эвелины Блёданс, указано в... РИА Новости, 23.10.2025
2025-10-23T06:28:00+03:00
2025-10-23T06:28:00+03:00
2025-10-23T06:28:00+03:00
шоубиз
эвелина бледанс
мосводоканал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903110102_0:34:3101:1778_1920x0_80_0_0_c70f36390c468870a9045a18b9d9180a.jpg
https://ria.ru/20250926/galkin-2044511318.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/10/1903110102_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a2173093adba17f137cc2660eeb9e033.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвелина бледанс, мосводоканал
Шоубиз, Эвелина Бледанс, Мосводоканал
Суд возвратил иск о взыскании долга по коммуналке с актрисы Бледанс
Суд в Москве возвратил иск о взыскании долга по коммуналке с актрисы Бледанс