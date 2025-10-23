Су-30 совершили учебные полеты над Калининградской областью

«

"Двадцать третьего октября текущего года российские истребители Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области. Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении.