Су-30 совершили учебные полеты над Калининградской областью
22:55 23.10.2025 (обновлено: 01:38 24.10.2025)
Су-30 совершили учебные полеты над Калининградской областью
безопасность, калининградская область, министерство обороны рф (минобороны рф), су-30
Безопасность, Калининградская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-30
Су-30 совершили учебные полеты над Калининградской областью

Многоцелевые истребители Су-30СМ
Многоцелевые истребители Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Многоцелевые истребители Су-30СМ . Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские истребители Су-30 в четверг совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, отклонений от маршрута и нарушений государственных границ других стран не было, сообщило министерство обороны РФ.
"Двадцать третьего октября текущего года российские истребители Су-30 совершали плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области. Полеты проходили в строгом соответствии с Правилами использования воздушного пространства над территорией Российской Федерации, от маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - говорится в сообщении.

