Су-30 совершили учебные полеты над Калининградской областью
Су-30 совершили учебные полеты над Калининградской областью - РИА Новости, 24.10.2025
Су-30 совершили учебные полеты над Калининградской областью
Российские истребители Су-30 в четверг совершили плановые учебно-тренировочные полеты над территорией Калининградской области, отклонений от маршрута и... РИА Новости, 24.10.2025
Су-30 совершили учебные полеты над Калининградской областью
МО: Су-30 совершили плановые тренировочные полеты над Калининградской областью