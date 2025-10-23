https://ria.ru/20251023/strelba-2049964798.html
СМИ: в результате стрельбы в Ганновере погиб человек
Один человек погиб, несколько получили ранения в результате стрельбы в немецком городе Ганновер в Нижней Саксонии, сообщила газета Bild. РИА Новости, 23.10.2025
БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости.
Один человек погиб, несколько получили ранения в результате стрельбы в немецком городе Ганновер в Нижней Саксонии, сообщила газета Bild
Инцидент произошел в среду около 18.25 (19.25 мск) на улице Фаренвальдер штрассе, где между группами людей произошел конфликт, переросший в перестрелку.
"Один человек смертельно ранен, несколько других ранены и находятся на лечении. В операции задействованы, в частности, служебные собаки и вертолеты, их точное количество я сейчас назвать не могу", - приводит издание цитату представителя полиции.
Полиция Ганновера
также подтвердила Bild
, что один подозреваемый был задержан неподалеку от места происшествия.
Позже в тот же вечер на улице Людвигштрассе, находящейся недалеко от места происшествия, был найден еще один раненый. Правоохранительные органы уточняют, связан ли этот случай с перестрелкой.
Следствие продолжается, район происшествия оцеплен.