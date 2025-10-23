СМИ: в результате стрельбы в Ганновере погиб человек

БЕРЛИН, 23 окт - РИА Новости. Один человек погиб, несколько получили ранения в результате стрельбы в немецком городе Ганновер в Нижней Саксонии, сообщила газета Один человек погиб, несколько получили ранения в результате стрельбы в немецком городе Ганновер в Нижней Саксонии, сообщила газета Bild

Инцидент произошел в среду около 18.25 (19.25 мск) на улице Фаренвальдер штрассе, где между группами людей произошел конфликт, переросший в перестрелку.

"Один человек смертельно ранен, несколько других ранены и находятся на лечении. В операции задействованы, в частности, служебные собаки и вертолеты, их точное количество я сейчас назвать не могу", - приводит издание цитату представителя полиции.

Полиция Ганновера также подтвердила Bild , что один подозреваемый был задержан неподалеку от места происшествия.

Позже в тот же вечер на улице Людвигштрассе, находящейся недалеко от места происшествия, был найден еще один раненый. Правоохранительные органы уточняют, связан ли этот случай с перестрелкой.