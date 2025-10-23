Рейтинг@Mail.ru
13:29 23.10.2025
В Стамбуле оштрафовали ресторан, где с клиентов требовали плату за зарядку
Министерство торговли Турции наложило штраф на ресторан в Стамбуле, где с клиентов потребовали плату за зарядку мобильного телефона, сообщила в четверг газета... РИА Новости, 23.10.2025
в мире
турция
стамбул
анкара (провинция)
турция
стамбул
анкара (провинция)
Новости
в мире, турция, стамбул, анкара (провинция)
В мире, Турция, Стамбул, Анкара (провинция)
СТАМБУЛ, 23 окт – РИА Новости. Министерство торговли Турции наложило штраф на ресторан в Стамбуле, где с клиентов потребовали плату за зарядку мобильного телефона, сообщила в четверг газета Sabah.
Клиент ресторана в районе Кадыкёй опубликовал в соцсетях чек из заведения – одним из пунктов была "плата за зарядку" в размере 45 лир (около 90 рублей).
"Инспекторы министерства торговли провели проверку в ресторане после поступившей жалобы в рамках защиты прав потребителей. Ресторан оштрафован", - сообщила газета.
Также некоторые рестораны в Стамбуле и столице страны Анкаре пытались взимать с клиентов плату "за столик" в случае, если они долго сидят и не заказывают еду или напитки, оштрафовано как минимум одно заведение в столице, сообщил ранее РИА Новости глава турецкой Ассоциации по защите прав потребителей (TÜKODER) Азиз Кочал.
Цены в ресторанах и кафе Турции за год выросли почти на 34%, следует из данных Бюро статистики страны.
Туристы во время отдыха на пляже Хургады - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Российские туристы столкнулись с неожиданной проблемой в Египте
24 июня, 15:31
 
В миреТурцияСтамбулАнкара (провинция)
 
 
