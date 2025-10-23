Вид на Голубую мечеть через пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото

В Стамбуле оштрафовали ресторан, где с клиентов требовали плату за зарядку

СТАМБУЛ, 23 окт – РИА Новости. Министерство торговли Турции наложило штраф на ресторан в Стамбуле, где с клиентов потребовали плату за зарядку мобильного телефона, сообщила в четверг газета Sabah.

Клиент ресторана в районе Кадыкёй опубликовал в соцсетях чек из заведения – одним из пунктов была "плата за зарядку" в размере 45 лир (около 90 рублей).

"Инспекторы министерства торговли провели проверку в ресторане после поступившей жалобы в рамках защиты прав потребителей. Ресторан оштрафован", - сообщила газета.

Также некоторые рестораны в Стамбуле и столице страны Анкаре пытались взимать с клиентов плату "за столик" в случае, если они долго сидят и не заказывают еду или напитки, оштрафовано как минимум одно заведение в столице, сообщил ранее РИА Новости глава турецкой Ассоциации по защите прав потребителей (TÜKODER) Азиз Кочал.