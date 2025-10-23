Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал конфискацию российских активов частью переговоров с США - РИА Новости, 23.10.2025
23:59 23.10.2025
Орбан назвал конфискацию российских активов частью переговоров с США
2025-10-23T23:59:00+03:00
2025-10-23T23:59:00+03:00
Орбан назвал конфискацию российских активов частью переговоров с США

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 23 окт - РИА Новости. Вопрос о российских активах является частью переговоров РФ с США, их конфискация нанесет ущерб диалогу о мире, а также приведет к судебным искам, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Вопрос о замороженных российских активах является в том числе частью переговоров между США и Россией. Если мы что-то сделаем сейчас и сделаем это неправильно, мы нанесём ущерб шансам российско-американских переговоров о мире", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Венгерский премьер также отметил, что решение об использовании доходов с замороженных российских активов "приведёт к судебным искам, поскольку нет международной правовой базы, позволяющей нам распоряжаться чужими деньгами".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мерц назвал условие конфискации российских активов
15 мая, 19:31
 
