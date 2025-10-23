Трамп встретится с президентом Южной Кореи 29 октября

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в среду, 29 октября, в ходе запланированной поездки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.