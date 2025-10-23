Трамп встретится с президентом Южной Кореи 29 октября

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в среду, 29 октября, в ходе запланированной поездки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
"В среду утром по местному времени президент направится в Пусан, где примет участие в двусторонней встрече с президентом Республики Корея, после выступит с программной речью на официальном обеде руководителей стран АТЭС, а затем примет участие в рабочем ужине для президента США и лидеров стран АТЭС", - сказала Левитт на брифинге.
Ранее советник президента Республики Корея по национальной безопасности Ви Сон Нак заявлял, что южнокорейские власти ожидают визит Трампа с 29 по 30 октября.
Азиатское турне Трампа, помимо Южной Кореи, также предусматривает посещение Малайзии и Японии.
